I ung ålder var Jesse Puljujärvi en supertalang och gick fyra i NHL-draften. Nu startar finländaren ett företag – som ska hjälpa unga talanger begå samma misstag som han har gjort.

Jesse Puljujärvi är med i Finlands VM-trupp.

Efter ett makalöst junior-VM som 17-åring var Jesse Puljujärvi en av världens mest hajpade spelare 2016. Finländaren hade gå gjort 17 poäng på fem matcher i turneringen och dominerat totalt. Samtidigt hade han pangat in 28 poäng på 50 matcher för Kärpät i Liiga. Inför NHL-draften var forwarden topprankad och gick som fyra till Edmonton Oilers.

Tiden i NHL blev dock allt annat än vad många hade hoppats på.

Nu 28 år gammal spelar han i Schweiz och Genève-Servette, där han är en firad stjärna. Han lyckades däremot aldrig etablera sig i NHL utan efter många försök valde han den här säsongen att flytta hem till Europa. Nu är han också med i Finlands VM-trupp.

Dagen innan turneringen drog igång gick även hans företag online. Jesse Puljujärvi äger 50 procent av andelarna i Is It Time Performance. Där kommer han att bidra som rådgivare och erbjuda online-förberedelseprogram, fysisk träning och personlig träning. Det för att unga spelare inte ska begå samma misstag som han har gjort.

Inte minst har finländaren haft stora höftproblem där han 2023 opererade båda höfterna. Nu vill han dela med sig av erfarenheterna från sin egna resa.