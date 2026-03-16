Linus Karlsson kom till Rögle 2018 och har sedan dess varit med och byggt upp föreningens juniorverksamhet. Nu lämnar juniorsportchefen klubben efter åtta år, kan Hockeysverige.se berätta.

Foto: Bildbyrån.

Rögle har under de senaste åren flyttat fram positionerna rejält på juniorsidan. Klubben har attraherat flera stora talanger som har kommit fram genom deras juniorverksamhet. En av personerna bakom det, Linus Karlsson, lämnar nu klubben. 35-åringen kom till Rögle 2018 och blev då huvudtränare för U16-laget. Sedan har han även varit involverad som tränaren i både U18 och U20.

De senaste tre säsongerna har han jobbat som juniorsportchef i klubben med ansvar över allt från hockeygymnasiet och U16 till U20.

Säsongen 22/23 var han även med som assisterande tränare när Rögle vann JSM-guldet. En titel som var deras första någonsin på den högsta juniornivån. Just nu spelar U20-laget en åttondelsfinal mot Malmö i en bäst av fem-serie.

Exempel på några av juniorerna som har tagit steget till seniorhockeyn under de senaste åren är årets succéman Felix Nilsson, Isac Solberg och Simon Zether. Den här säsongen har även Isak Norlin och Nils Bartholdsson varit med en del i SHL under säsongen. Tidigare har även spelare som Tom Willander, Oskar Pettersson och Marco Kasper passerat klubbens juniorlag under Karlssons tid i Rögle.

Linus Karlsson har tidigare jobbat i IK Pantern och även varit TV-puckstränare för Skåne. Vad som händer härnäst för 35-åringen återstår att se.

Source: Rögle BK U20 @ Elite Prospects