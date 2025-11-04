Nyckelbacken utgår från Juniorkronornas trupp

Juniorkronorna kommer att tvingas klara sig utan Leo Sahlin Wallenius i femnationsturneringen i Slovakien.

Via ett inlägg på X meddelar man att Växjö-backen, tillsammans med Theo Stockselius, utgår från truppen.

Leo Sahlin Wallenius.

Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

Juniorkronorna spelar den här veckan femnationsturnering i slovakiska Piestany som genrep inför JVM-turneringen i St. Paul och Minneapolis, USA, runt jul- och nyårshelgerna.



Då kommer laget att tvingas klara sig utan en av sina tilltänkta nyckelspelare.



Via ett inlägg på X meddelar Juniorkronorna att Växjö-backen Leo Sahlin Wallenius utgår från truppen tillsammans med Djurgårdstalangen Theo Stockselius.

Har inte spelat på en månad

Sahlin Wallenius ersätts av Linköpings back Melvin Nilsson, medan Stockselius ersätts av Södertälje-forwarden Karl Sterner.



Leo Sahlin Wallenius är en av toppbackarna i den svenska 2006-kullen och SHL-debuterade med Växjö under fjolårssäsongen. Den här säsongen har 19-åringen från Skövde dragits med skadebekymmer och endast kommit till spel i åtta matcher, där hans senaste framträdande kom för en månad sedan i förlustmatchen mot Skellefteå.



19-åringen draftades i andrarundan i NHL:s draft 2024 av San Jose Sharks som 53:e spelare totalt.

Source: Leo Sahlin Wallenius @ Elite Prospects