Kiruna-ikonen död – blev 79 år

Kiruna AIF sörjer en klubbikon.

Karl ”Kalle” Svensson har gått ur tiden vid 79 års ålder.

Karl ”Kalle” Svensson.

Foto: Kenneth Paulsson

En av Kiruna AIF:s största spelare genom alla tider, Karl ”Kalle” Svensson, har gått ur tiden.



Han inledde sin hockeyresa i Tuollavaara i utkanten av Kiruna. Inför säsongen 1969/70 kom han att byta klubb till Kiruna AIF där han då blev lagkamrat med bland andra Börje Salming och givetvis hans bror Svenåke Svensson. Under många år var han i toppen av AIF:s interna poängliga. Sin målmässigt bästa säsong svarade han för 1974/75 då han gjorde 22 mål på 20 matcher. Totalt blev det 45 poäng den säsongen.



Kalle Svensson blev också historisk då han var med i det Kiruna AIF som säsongen 1973/74 spelade i högsta serien. AIF som då blev första laget från Norrbotten att spela i högsta serien.

”Blev lite av en skyttekung”

I kvalet upp till högsta serien säsongen innan blev han en av hjältarna då Kiruna i avgörande matchen mot MoDo svarade för två mål i norrbottningarnas vinstmatch med 7-1. I kvalet spelade han i en kedja med Alf Nilsson och Leif Ejdeholm.



Han kom att spela i Kiruna AIF till och med säsongen 1981/82.



– Han blev lite av en skyttekung där uppe. Teknisk och hade ett bra spelsinne medan jag var den mer elake, sa Svenåke Svensson med ett leende tidigare i år under en intervju med hockeysverige.se.



Karl ”Kalle” Svensson blev 79 år.