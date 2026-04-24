Johan Forsberg är ny medarbetare i Svenska Ishockeyförbundet

Photo: Joel Marklund / Bildbyrån

Svenska Ishockeyförbundet startar ett nytt flerårigt projekt tillsammans med Hugo Stenbeckstiftelsen. Fokuset ligger på de miljöer där barn och ungdomar tränar och utvecklas inom ishockey.

Nu presenterar förbundet Johan Forsberg som ny medarbetare. 40-åringen, som tidigare har spelar hockey, är även utbildad psykolog. Han har under de senaste åren hjälpt personer och lag att hantera press, utvecklas och prestera över tid. Forsberg var även en del av ledarstaben när Juniorkronorna tog JVM-guld 2026.

Nu får han en central roll där han kan bidra med sin erfarenhet av psykologi, ledarskap och prestation.

–Vi ser fram emot det här projektet och är glada att välkomna Johan till förbundet. Arbetet är viktigt för svensk ishockeys framtid, säger Tony Wiréhn, tillförordnad generalsekreterare vid Svenska Ishockeyförbundet till hemsidan.