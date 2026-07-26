Nykomlingen värvar - från MoDo

Jacob Bengtsson är klar för spel i Visby/Roma.

Foto: Johan Bernström / Bildbyrån.

Jacob Bengtsson skrev på för MoDo Hockey efter att ha avslutat säsongen innan med 19 matcher i Brynäs IF. Där hade han en mindre roll när laget tog sig hela vägen till en SM-final. Väl i MoDo blev det en större roll under säsongen där han spelade upp mot 20 minuter per match.

I semifinalserien mot Karlskoga blev han däremot petad.

Under de fyra sista matcherna blev det noll minuters speltid. Sedan säsongen tog slut har det också blivit klart att det inte blir någon fortsättning i Örnsköldsvik. Istället är backen nu klar för spel i Visby/Roma.

– Jacob är en back som vi tror väldigt mycket på. Han har offensiva kvaliteter, är trygg med pucken och har ett spel som kommer att passa bra i vårt sätt att spela hockey. Tyvärr påverkades han av skador under den gångna säsongen, men vi är övertygade om att han har mycket hockey kvar i sig och ser fram emot att få honom till Visby, säger sportchef André Lundholm i ett pressmeddelande .

Jacob Bengtsson gjorde elva poäng på 40 matcher i grundserien för MoDo. Dessutom blev det ytterligare tre poäng på 13 matcher i slutspelet. Innan återkomsten till svensk hockey blev det sju säsonger i Nordamerika med spel i USHL, NCAA, AHL och ECHL.

Nu hoppas 27-åringen på att få ett genombrott även på svensk seniornivå.