Spelade i farmarligan ifjol – får spela collegehockey

Landskapet inom den amerikanska collegeligan håller på att ritas om.

Till den kommande säsongen får Hudson Thornton, som spelade förra säsongen i ECHL, spela med Bemidji State.

ECHL-backen Hudson Thornton (höger) får tillåtelse att spela collegehockey.

Foto: Alamy & Prince George Cougars/Youtube (Skärmdump)

Den amerikanska collegeligan NCAA har inför den kommande säsongen blivit mindre restriktiva när det kommer till sin amatörregel för spelare. Tidigare har ligan varit strikta med att inga spelare som varit proffs fått spela i ligan, och de som gjort proffsmatcher har ofta straffats med att tvingas stå över matcher eller en hel säsong, men till den kommande säsongen har ligan blivit mindre strikta.

Det har lett till flera högprofilerade kanadensiska juniorspelare, inte minst Gavin McKenna och Porter Martone, valt att lämna sina klubbar i WHL respektive OHL för spel i collegeligan.

Nu har även en spelare valt att lämna proffshockeyn för spel i NCAA.

”Varför skulle vi inte ge det en chans?”

Till den kommande säsongen kommer ECHL-backen Hudson Thornton att spela med Bemidji State University. Förra säsongen spelade den 21-årige backen 49 matcher i ECHL med Orlando Solar Bears och South Carolina Stingrays samt en AHL-match med Hershey Bears, men de mindre restriktiva proffsreglerna i NCAA möjliggör nu för Thornton att spela collegehockey.

Även Connor McLennon, som har sju AHL-matcher och två ECHL-matcher på meritlistan, tillåts spela med Bemidji State. Han spelade förra säsongen i den kanadensiska universitetsligan med University of Alberta.

– Dessa killar gick igenom NCAA:s behörighetscenter och blev godkända. Landskapet inom collegeidrotten är galet just nu. Vi såg i någa andra sporter att det fanns killar som hade spelat professionellt, men som ändå var berättigade att spela på collegenivå. Varför skulle inte vi ge det en chans? säger tränaren Tom Serratore till The Bemidji Pioneer.

I Bemidji State blir Thornton och McLennon lagkamrat med den svenske forwarden Oscar Karlsson, som inför den här säsongen lämnat Linköpings J20-lag för spel i collegeligan.