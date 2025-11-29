Galna inledningen i collegeligan – kan hota rekordet

Maria Rooths svenska poängrekord i NCAA kan vara i fara. Hilda Svensson har fått en otrolig start på sin tid i Ohio State. Hittills har svenskan gjort 30 poäng på 15 matcher.

Hilda Svensson har fått en flygande start av Ohio State.

Foto: Aron Broman / Bildbyrån.

Hilda Svensson har varit dominant under sin första tid på college. Den svenska landslagsstjärnan valde att lämna HV71 för Ohio State inför den här säsongen. Väl där har 19-åringen omgående blivit en av seriens bästa spelare. Med 30 poäng på sina första 15 matcher är hon tvåa i den totala poängligan.

Det efter att under gårdagen gjort fem poäng (3+2) i 8-0-segern mot Mercyhurst.

Kollar vi bland svenskar är Josefin Bouveng tvåa i den blågula poängligan med 22 poäng på 16 matcher.

Det har därmed varit en smått makalös start för det tidigare HV71-löftet. Svensson har nu också möjligtvis Maria Rooths poängrekord inom räckhåll. Den svenska legendaren gjorde 74 poäng säsongen 2000/2001.

Om Hilda Svensson kan hålla samma poängtempo som hon har inlett säsongen med kan det nu finnas en chans att rubba det 25 år gamla rekordet. Hon väntas också vara en nyckelspelare i OS i februari för Damkronorna. Trots sin ringa ålder har hon varit en nyckelspelare i landslaget under flera säsonger.

Source: Hilda Svensson @ Elite Prospects