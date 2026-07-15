Beskedet: Lägger av - 32 år gammal

Henrik Marklund i Östersund.

Foto: Jens Carlsson / Bildbyrån.

Det var inför den gångna säsongen som Henrik Marklund skrev på för DVTK Jegesmedvék i Ungern. Där blev det 22 poäng på 32 matcher i grundserien, och ytterligare tio på 16 i slutspelet. Det blev också det sista i forwardens karriär.

För Norran berättar han nu att proffskarriären är avslutad.

Det efter 267 matcher i Hockeyettan och 190 matcher i Hockeyallsvenskan. Istället väntar nu studier och en flytt till Nykvarn, där familjen bor.

– Jag hade lite planer på att sluta förra året, men om det skulle dyka upp något kul utomlands var jag sugen på hoppa på och i mitten av juli fick jag veta om detta och då kände jag att jag ville testa. Det var en nyfikenhet kring det..., säger han till tidningen.

Henrik Marklund avslutar karriären

Henrik Marklund är från Skellefteå och kom också fram i klubbens juniorlag. Därefter blev det ett par år i Hockeyettan med sporadiska inhopp i allsvenskan. Det fram tills han hittade rätt i Östersunds IK. En dominant säsong där tog klubben upp till eliten.

I första säsongen i Hockeyallsvenskan stod forwarden också för 28 poäng på 52 matcher, hans bästa notering i serien. Det blev sedan ytterligare två säsonger i klubben innan parterna gick skilda vägar.

Och nu är alltså även karriären över.

– Det känns lite konstigt, men eftersom jag tänkt på redan förra året känner jag mig ändå redo.