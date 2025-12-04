Har vunnit VM och OS – nu väljs han in i Hall of Fame

Niklas Kronwall är en av fyra spelare som vunnit VM, OS, SM och Stanley Cup. Nu väljs han in i det internationella ishockeyförbundets Hall of Fame.

Niklas Kronwall väljs in i IIHF:s Hall of Fame.

Foto: Bildbyrån.

Precis som NHL med sitt klassiska ”Hockey Hall of Fame” har det internationella ishockeyförbundet (IIHF) ett eget Hall of Fame där spelare som satt avtryck inom den internationella ishockeyn väljs in.

Nu har man offentliggjort vilka sju som väljs in den här säsongen – och bland de sju återfinns en svensk: Niklas Kronwall.

Kronwall blev 2006 historisk när han som förste spelare vann både VM-guld och OS-guld under samma säsong. En bedrift han delade med Jörgen och Kenny Jönsson, Henrik Zetterberg och Mikael Samuelsson. Backen vann också den svenska poängligan under VM-guldturneringen och utsågs till turneringens bäste back. Han kom med i VM:s All Star-team såväl 2005 som 2006.

Niklas Kronwall är också en av blott fyra spelare i ishockeyhistorien som vunnit VM, OS, SM och Stanley Cup. De övriga tre är Tomas Jonsson, Mats Näslund och Håkan Loob.

Niklas Kronwall väljs in i Hall of Fame

Den idag 44-årige Kronwall jobbar numera som utvecklingscoach för Detroit Red Wings, den klubb han spelade 953 NHL-matcher för och vann Stanley Cup med 2008. SM-guldet kom redan 2001, med Djurgården. Han avslutade sin spelarkarriär 2019.

Övriga spelare som väljs in i Hall of Fame är den schweiziska målvakten Florence Schelling, den österrikiske forwarden Thomas Vanek, den kanadensiska kaptenen Cassie Campbell-Pascall, den nyligen pensionerade schweiziske forwarden Andres Ambühl och kanadensaren Patrice Bergeron. Precis som Kronwall är Bergeron med i ”Triple Gold Club” som innebär att man vunnit VM, OS och Stanley Cup.

Även den legendariske coachen Ralph Krueger väljs in.

Niklas Kronwalls karriär i siffror

Source: Niklas Kronwall @ Elite Prospects