Efter raketresan - det blir nästa klubb

Hampus Karlsson fick chansen i HV71 under säsongen.

Foto: Mathias Bergeld / Bildbyrån.

Säsongen 22/23 spelade Hampus Karlsson för Kalmar HC i Hockeyettan. Där blev det 24 poäng på 36 matcher i grundserien, och tolv poäng på 14 matcher i slutspelet. Det gav honom ett kontrakt med IK Oskarshamn i SHL.

Forwarden gick därmed direkt från ettan till högsta ligan.

Väl i SHL blev det 52 matcher redan första säsongen. Han spelade även alla sju matcher i kvalet mot HV71. Oskarshamn åkte som bekant ur serien den säsongen och 25-åringen valde då att följa med laget ner till Hockeyallsvenskan. Där har det blivit 102 matcher och 32 poäng för IKO. Samtidigt som han även varit inlånad till både HV71 och Skellefteå.

Hampus Karlsson till Vimmerby

Nu väntar nästa steg i karriären. Nämligen spel i Vimmerby.

– Vi känner till Hampus rätt så väl sedan tidigare. Han spelar med kraft och tävlar hårt. Vi ser att vi kommer få en spelare som kan användas i många situationer och kommer hjälpa oss att skapa den balans vi vill ha i laget. Han kommer dessutom hit med en stark vilja att vara med och bygga något tillsammans med oss och det känns riktigt bra, säger sportchef Pelle Johansson till klubbens sociala medier.

Hampus Karlsson har tidigare även spelat juniorhockey för Rögle och i Hockeyallsvenskan för Karlskrona. Nu väntas han ta en stor roll i Vimmerby kommande säsong.