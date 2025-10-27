Björklövens damer fick verkligen träna på offensiven under lördagens match mot Brunflo. Umeå-laget vann matchen med klara 18-0 och sköt totalt 125 skott över 60 minuter.

– Det är jätteroligt att det kliver fram fler spelare som vågar ta för sig i de här matcherna, säger assisterande tränare Christer Nilsson till VK.

Genrebild. Foto: Johan Löf/Bildbyrån.

Det blev en offensivt lyckad lördag för Björklövens damer.

Umeå-gänget drabbade samman med NDHL-nykomlingarna Brunflo och visade klass i målskyttet. De sköt hisnande 125 skott på mål under matchen, och bärgade hem en säker 18-0-vinst.

– Det är ju fruktansvärt många skott. Jag tycker någonstans att tjejerna gör det bra som kör på i tre perioder. Inte bara att man gör ett par mål och sedan är man nöjd med det, utan vi kör på och försöker skapa målchanser hela tiden. Det var roligt att se, säger lagets assisterande tränare Christer Nilsson till VK.

Björklöven ligger på första plats i NDHL norra, medan Brunflo ligger näst sist. Nästjumbon har släppt in 149 mål på nio matcher och har en målskillnad på -144.

– Det är svårt att förbereda tjejerna på att först kanske du möter Modo som är en jättebra motståndare och det är tajta matcher och spelet går fort. Sedan möter man ett sådant här lag, det blir ju någonting annat givetvis, säger Christer Nilsson om ligans ojämnhet.

Source: NDHL-W League Page @ Elite Prospects