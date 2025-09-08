Filip Nordberg lämnade Växjö för spel i Nordamerika 2023.

Efter två säsonger i USHL är nu 21-åringen klar för collegespel med Merrimack College.

Filip Nordberg. Foto: Emma Wallskog/Bildbyrån

Efter två säsonger i den amerikanska juniorligan USHL kommer Filip Nordberg att spela collegehockey nästa säsong.

Nordberg har de senaste veckorna tränat med Merrimack College och nu finns även den 21-årige backen med i laguppställningen på NCAA-lagets hemsida.

Filip Nordberg har spelat i både SHL och Hockeyallsvenskan

Backen lämnade Växjö hösten 2023 för spel i USHL, där han säsongen 2023/24 spelade med Muskegon Lumberjacks. Förra säsongen representerade den juniorlandslagsmeriterade backen Sioux Falls Stampede, där han noterades för 24 poäng på 55 matcher och samlade på sig 105 utvisningsminuter.

Sommaren 2022 draftades Nordberg i andrarundan av Ottawa Senators som 64:e spelare totalt.

Nordberg har tidigare spelat juniorhockey i Flemingsbserg, Linköping och Södertälje och spelade även 34 allsvenska matcher med Södertälje under säsongerna 2021/22 och 2022/23. Säsongen 2022/23 lånades han ut till Växjö, där han gjorde nio SHL-matcher och noterades för en poäng.

I Merrimack College blir Nordberg lagkamrat med de svenska målvakterna Nils Wallström och Max Lundgren.