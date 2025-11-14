Förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal i ECHL har dragit ut på tiden.

Nu släpper ECHL-spelarna ett öppet brev – där de bland annat yrkar på högre, mer rättvisa, löner i ligan.

ECHL-spelarna kräver bättre villkor. Foto: Bildbyrån/genrebild

I juni tidigare i år löpte kollektivavtalet i ECHL, som är farmarliga till AHL, ut. Ligan och dess spelare – via spelarfacket – har därefter inte kunnat komma överens i förhandlingarna om ett nytt kollektivavtal. Spelarna hade kunnat gå i strejk och säsongen 2025/26 hade kunnat bli en lockout-säsong eftersom att det inte finns något gällande kollektivavtal – men i stället har parterna enats om att fortsätta spela årets säsong där det tidigare kollektivavtalet fortfarande gäller fram till dess att ett nytt kollektivavtal finns på plats.

Nu släpper ECHL-spelarna, via spelarfacket PHPA, ett öppet brev som riktar sig till supportrarna där de vill vara transparenta med vilka frågor det är som spelarna och ligan inte kan komma överens om. Enligt facket står spelarna och ligan långt ifrån varandra när det gäller allt från vila och återhämtning till rättvisa löner samt samhällsengagemang och insatser utanför isen.

An open letter from ECHL players to ECHL fans pic.twitter.com/zOcXxTruun — PHPA (@thephpa) November 13, 2025

Så mycket tjänar en spelare i ECHL

Spelarna uppger bland annat att det för tillfället inte finns några direktiv kring hur mycket vila de får mellan matcherna. Det är mycket resande, skador och träning året runt och enligt ligans spelare får de inte tillräckligt med tid utanför rinken för att återhämta sig.

I brevet yrkar spelarna även på mer rättvisa löner. De menar att spelarna i ECHL är underbetalda för att vara den tredje högsta ligan inom det nordamerikanska proffshockey-systemet. Enligt DailyFaceoffs insider Frank Seravalli har ECHL-lagen ett lönetak för sina trupper på 15 000 dollar (knappt 142 000 kronor) per vecka. Det innebär att en majoritet av spelarna tjänar mindre än 100 dollar (ungefär 945 kronor) per dag, innan skatt. Lönesnittet i ECHL ligger strax under 20 000 dollar (cirka 189 000 kronor) per säsong, innan skatt.

”I snitt tjänar en spelare i ECHL bara lite mer än hälften av vad en domare tjänar för en match i ligan. Samtidigt som biljettpriserna ökar och inkomsterna i ligan stiger, får spelarna inte någon del alls av dessa inkomster”, står det i brevet.

Spelarna menar samtidigt att de inte får någon ersättning alls för att delta i samhällsengagerade uppdrag i sina klubbar. I brevet skriver de att dessa aktiviteter snarare kostar mer pengar för spelarna än vad de får utav det. Därigenom har ett flertal spelare i ECHL fått söka jobb vid sidan av ishockeyn för att få livet att gå runt. Avslutningsvis betonar spelarna också i brevet att de inte söker någon lyx utan bara vill bli rättvist behandlade och tjäna rättvisa löner som motsvarar deras status som professionella hockeyspelare.

Än är ingen lösning nära i förhandlingarna om ett kollektivavtal men säsongen i ECHL kommer alltså ändå att spelas klart. Det finns i nuläget inga uppgifter om när ett nytt kollektivavtal kan vara på plats.

Source: ECHL League Page @ Elite Prospects