Västerås kom från 2–10 mot Björklöven.

Då körde laget fullständigt över Nybro med hela 7–0 på söndagen.

Det blev en tung eftermiddag för smålänningarna och DIF-lånet Hugo Hävelid.

Hugo Hävelid fick en mardrömsstart mot Västerås. Foto: Bildbyrån

Oskar Blomgren kallades tillbaka till Malmö Redhawks. Då valde Nybro att ersätta honom med Djurgårdens reservmålvakt Hugo Hävelid. Men DIF-lånets tredje match blev blytung. Redan efter drygt 15 minuter hade Västerås ryckt åt sig en tremålsledning.

01.59: 1–0 Oskar Kvist

06.58: 2–0 Karl Annborn

14.48: 3–0 Tim Friberg

Byttes ut – men blödningen fortsatte

Det fick Hampus Sylvegård med stab att agera. Hugo Hävelid rycktes ur målet och Alexander Hellnemo ersatte. Efter en mållös andraperiod skulle den tredje perioden visa att inte heller Alexander Hellnemo skulle kunna sätta stopp för det stekheta hemmalaget.

Västerås kommer från två tunga förluster mot Kalmar (1–3) och Björklöven (2–10). I den avslutande perioden såg man till att ta igen lite av den målskillnad man tappat den senaste tiden.

Hugo Lejon, Oscar Lawner och Malte Sjögren fyllde på till 7–0 och i och med krossen går Västerås förbi Nybro som ny sjua i Hockeyallsvenskan.