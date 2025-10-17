VM-medaljören och före detta förbundskapten för Tre Kronor Curt ”Curre” Lindström drabbades av ett plötsligt sjukdomsfall. 85-åringen insjuknade fort men klarade livshanken – nu hyller profilen svensk sjukvård.

– Det var ett fantastiskt bemötande. Jag blev så jävla glad och imponerad, säger Lindström till Aftonbladet.

Curt Lindström berättar om sin nära döden upplevelse. Foto: Bildbyrån.

Det var under förra veckan som sveriges före detta förbundskapten Curt ”Curre” Lindström plötsligt insjuknade.

Lindström går till vardags med kryckor, på grund av den kroniska sjukdomen polyneuropati, och har de krämpor som vanligtvis ackompanjerar en 85-åring. Händelsen som slutade i ett akut sjukhusbesök kom dock från ingenstans.

– Ja, det bara small till från ingenstans. Jag mådde inte dåligt på något sätt utan kände bara mig lite matt och orkeslös. Jag gick på toaletten och satte mig och plötsligt spydde jag rakt ut. Helt utan förvarning. Svart blod som hamnade över hela badrumsgolvet. Sedan blev jag medvetslös, säger Curt Lindström till Aftonbladet.

Lindströms äldsta dotter var på besök – någonting som han tror räddade livet på honom.

– Som tur var var min äldsta dotter här hemma och hon ringde 112 . Det kom både läkarbil och ambulans. Jag tror det var sex personer som kom. Det räddade mig. Hade jag varit ensam hemma hade det nog varit kört.

På sjukhuset konstaterades det att orsaken till det plötsliga insjuknandet var blödande magsår och blödningar i tarmen, vilket lett till att blod samlats i magen.

VM-hjälten har bättrat sig och lämnar för sitt vinter-boende i Thailand den 25:e oktober. Han passar på att hylla den svenska sjukvården för deras bemötande.

– Ja, man hör ju mycket negativt om vården, även om det oftast handlar om långa vårdköer. Men det som mötte mig var fantastiska läkare, sjuksköterskor och all annan personal. Jag har ju varit på sjukhus tidigare och opererat knä och höft, men jag har aldrig åkt ambulans och rakt in på akuten. Men det var ett fantastiskt bemötande. Jag blev så jävla glad och imponerad.

Curt Lindström arbetade med Tre Kronor mellan 1984 och 1988. Under sin tid i landslaget tog han ett VM-guld, ett VM-silver och ett OS-brons.