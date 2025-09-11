2023 stängdes hockeyspelaren Casper Gillberg av i 18 månader för att ha tacklat en domare.

Nu fälls 24-åringen också i tingsrätten – och döms för misshandel.

– Jag tycker att det är bra och jag tror att det kommer göra det tryggare för våra domare i framtiden, säger domarchefen David Bergman till Dagens Nyheter.

Casper Gillberg fälls av tingsrätten efter tacklingen på domaren. Foto: Arkiv

Det var i november 2023 som den dåvarande Vita Hästen-spelaren Casper Gillberg delade ut en tackling på domaren Jesper Ek i en match mot Motala. Ek bröt armen till följd av tacklingen och Gillberg straffades med en 18 månader lång avstängning av Svenska Ishockeyförbundet.

Strax efteråt kom också beskedet att Jesper Ek valt att polisanmäla Gillberg efter tacklingen och förra året stod det klart att Gillberg också åtalades för misshandel.

Nu har domen också fallit. Tingsrätten slår fast att Casper Gillberg har gjort sig skyldig till en misshandel. Spelaren döms till villkorlig dom och 50 timmars samhällstjänst för misshandel. Han ska även till betala skadestånd på 16 953 kronor till domaren.

– Jag tycker att det är bra och jag tror att det kommer göra det tryggare för våra domare i framtiden, säger Svenska ishockeyförbundets domarchef David Bergman till Dagens Nyheter om domen och fortsätter:

– Det måste vara en fredad position som matchledare och den måste vi skydda. Därför tänker jag att det är bra. Det belyser även för allmänheten att om du är domare i en hockeymatch, eller i en annan sport, så ska du inte kunna förvänta dig att bli påhoppad på det här viset. Därför tror jag att det är viktigt.

Casper Gillberg klar för ny klubb efter avstängningen

Casper Gillberg var avstängd från hockeyn fram till 31 december 2024. Inför säsongen 2025/26 har han gjort klart med spel i Division 3-klubben Valdemarsviks IF.

24-åringen har hela tiden menat att han inte hade något uppsåt och att det inte var meningen att tackla domaren. Tingsrätten anser däremot att tacklingen inte var en olyckshändelse. Casper Gillberg vill själv inte kommentera domen.

”Min klient är framför allt glad att han efter avstängningen får spela ishockey igen och att rättegången nu är avklarad. Det är för tidigt att säga hur vi ställer oss till tingsrättens dom, men det är i vart fall positivt att tingsrätten till viss del beaktat att han redan bestraffats genom den långa avstängningen”, säger spelarens advokat Edvard Jarlert till DN.

Domen går att överklaga till den 25 september.

Source: Casper Gillberg @ Elite Prospects