Nära NHL-genombrott - efter nya kontraktet

Carl Lindbom berättar om resan mot att bli en NHL-målvakt.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

JUNGFRUSUND/EKERÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra säsongen debuterade Carl Lindbom i NHL. När han i höst åker över till Vegas igen gör han det med ett kontrakt som gäller till 2028/29 och en målbild att ta fajten om förstaspaden.

Uppväxt på Ekerö utanför Stockholm. Hockeysverige.se tog färjan från Slagsta till Jungfrusund på Ekerö för en intervju med 23-åringen om hur han tagit sig dit där han är i dag, men också om hur han ser på den kommande säsongen.

– Att bli hockeyproffs, säger Carl Lindbom med ett skratt då vi slagit oss ner på en restaurang i Jungfrusund och frågar om hans målbild med hockeyn som ung kille ute på Ekerö.

Carl Lindbom fortsätter:

– Jag kommer ihåg när man frågade i skolan: ”Vad vill ni bli när ni blir äldre?” ”Hockeyproffs!” Det var alltid målbilden.

Därför blev han målvakt

En person som gjorde att han blev målvakt var storebrorsan Olof Lindbom.

– Han var så viktig. Det var egentligen nästan därför jag började spela och varför jag blev målvakt. Nu kommer jag inte ihåg exakt i vilken ålder det var, men det var nog när jag var runt nio, tio ”bast”.

– Han blev målvakt när han var tolv ”bast” och jag ville vara som honom, så han har betytt jättemycket.

Två målvakter – hur gick det då när ni spelade landhockey hemma på gården?

– Han var utespelare och jag målvakt. Sedan tog han med sig sina polare som sköt på mig.

Carl Lindbom i Djurgården.

Foto: Bildbyrån.

En viktig tid i Carl Lindboms hockeyliv är tiden i Djurgårdens IF Hockey mellan 2017 och 2023.

– När jag kom till Djurgården och till hockeygymnasiet var det först och främst mycket repetition. Otroligt mycket tid på is och i gymmet. Jag tror verkligen att det är där all grund lades för den spelare jag är i dag.

"Den mentala biten la man mycket fokus på"

Utvecklades du även mycket som människa under den här tiden och kring vad som krävs för att vara målvakt på elitnivå?

– Absolut. Den mentala biten var också något man lade mycket fokus på. Speciellt kring fysen.

– Det är ganska känt nu att Djurgården har en tuff fys, tuffa krav i just fysdelen, och de sa också att den mentala biten handlar om att man klarar mer än man själv tror.

Carl Lindbom gick sedan till Färjestad och blev en landslagsmålvakt.

Foto: Bildbyrån.

Vad skulle du själv säga är dina starka sidor i dag?

– I dag skulle jag säga att det är min skridskoåkning och explosivitet kombinerat med spelförståelse.

Var kommer just spelförståelsen ifrån?

– Jag vet inte, men jag tror att den kommer från repetition och erfarenhet. Spelförståelsen är något jag alltid haft och som alltid varit en styrka hos mig, men under senare år, då jag spelat mycket proffsmatcher, har den utvecklats ännu mer.

Carl Lindbom är kortare än genomsnittet

Tidigare var det okej att vara 1,80 och vara målvakt i NHL. I dag vill klubbarna ofta ha tvåmeterskillar i kassen. Carl Lindbom är ”bara” 1,85.

– Det är en stor snackis. Speciellt där borta i USA, att målvakterna ska vara gigantiska och jättelånga.

– Är man väldigt lång och duktig har man en fördel av det. Jag tror också att det då är svårare att vara snabb, explosiv och ta sig från sida till sida tillräckligt snabbt, så jag tror att det finns både för- och nackdelar.

Andrej Vasiljevskij är en av världens bästa målvakter.

Foto: Bildbyrån.

– En målvakt som Andrej Vasiljevskij bemästrar allt. Explosivitet, snabbhet, storlek och positionssäkerhet. Där har man nästan en perfekt målvakt.

– Det är många målvakter som är långa och har lagt grunden för hur man ska se ut i NHL. Så tror jag att de tänker. Samtidigt ser man nu allt fler målvakter som är kortare och har en spelstil som liknar min. Lite snabbare, mer positionssäkra och med en bra spelförståelse.

"Då måste man bli bättre på andra saker"

Folk kring NHL har också pratat med honom om att han är lite kortare än genomsnittet bland målvakterna i NHL.

– Lite, men då måste man bli bättre på andra saker. Spelförståelsen och snabbheten måste vara bättre för att jag ska få de fördelar som längre och större målvakter har.

Det går ändå ut på att ta puckarna…

– Ja, i slutändan är det verkligen så. Det tror jag stenhårt på. Min målvaktstränare är den näst kortaste målvakten i NHL:s historia, Fred Brathwaite. Han är 1,70 och spelade i NHL under nio säsonger.

– Han har en otrolig talang för att jobba med händerna. Jag tror att han snart är 60 ”bast”. Kastar man något på honom plockar han bara ner det, så man måste bli bra på andra saker om man inte har storleken med sig.

Carl Lindbom i Vegas.

Foto: Bildbyrån.

Hur upplevde du att komma från SHL som målvakt och kliva in i AHL?

– Det var en liten omställning eftersom allt gick lite fortare och rinken är lite mindre. Det blev mer puckar mot mål och fler skott.

– Sedan är spelarna i SHL otroligt skickliga och när de får ett bra läge smäller det. När det gäller skotten och nivån var det ingen större skillnad. Just farten var det lite skillnad på.

Carl Lindbom lämnade Sverige

Med tanke på din explosivitet, passar den hockeyn dig bra?

– Ja, det skulle jag säga. Än så länge har den passat mig bra. Sedan tycker jag att den stilen på hockey är lite roligare också. Att det händer mer. Speciellt för en målvakt. Man blir mer involverad och spelar mer med pucken, vilket har varit kul.

Inför säsongen 2024/25 lämnade Carl Lindbom Färjestad för spel i Vegas farmarlag Henderson.

– Det var tufft till en början och mycket stress. När jag kom över från SHL var det direkt ”training camp”. Det här var också första gången jag åkte över. Då var det bara att gå direkt in och prestera.

– Samtidigt var det väldigt kul att få känna att ”nu är jag här i en NHL-organisation”. Sedan tog jag en plats i Henderson och det blev jättebra där.

Carl Lindbom är hemma i Stockholm.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Har du hunnit reflektera över att du nu är i en NHL-organisation?

– Knappt. Det blir lite surrealistiskt faktiskt. Din första fråga var vad målet var och jag svarade att bli hockeyproffs, och där är jag nu.

"Kutjerov höll på att hetsa mot mig"

Den 26 oktober 2025 gjorde Carl Lindbom NHL-debut för Vegas mot Tampa.

– Otroligt kul. Min morsa var utbytesstudent i Tampa, så hon har massor av familj som hon bodde hos där. De kom på matchen. Min flickvän var där och mamma och pappa flög över. Bara det var så jäkla kul.

– Dessutom gick det jättebra. Tyvärr vann vi inte utan torskade på övertid. (Nikita) Kutjerov gjorde mål. Att spela i NHL var surrealistiskt på riktigt. Vasiljevskij gav mig en liten ”fist bump” med knogarna. Kutjerov höll på att hetsa mot mig: ”I'm gonna score on you.”

En av världens bästa spelare gjorde mål på svensken.

Foto: Bildbyrån.

Det blev åtta matcher för honom i Vegas Golden Knights förra säsongen.

– Till en början gick det väldigt bra. Som lag var vi lite i en svacka då och hade inte kommit i gång. Min prestation var inte heller perfekt.

– Jag tror att det var väldigt lärorikt att det inte gick perfekt. Många matcher var bra medan andra var mindre bra. Det tror jag gav mig väldigt mycket.

Hur ser du på din senaste säsong i Henderson?

– Jag tycker att jag gjorde en bra säsong. Speciellt i Henderson. Efter att jag blivit nedskickad dit från NHL gick det mycket bättre.

Blev hemskickad under finalen

Vegas tog sig hela vägen till Stanley Cup-final, men för Carl Lindboms del blev det hemresa till Sverige redan innan den drog i gång.

– Vi spelade slutspel i AHL, tog oss förbi första rundan, men torskade i andra rundan. Just då hade de tre målvakter i NHL.

– Vi körde Black Aces och Taxi Squad och tränade i en separat grupp. Blev någon skadad kunde någon av oss bli inplockad.

– Innan finalen skickade de hem oss. Ledningen kände antagligen att de förmodligen bara hade sju matcher kvar, så de skulle klara sig.

Carl Lindbom.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Besvikelse?

– Ja, på ett sätt. Man vill vara där och vara en del av det. På samma gång, eftersom vi var så mycket i Henderson och det var vårt lag, kände inte jag att jag bidragit jättemycket om det skulle ha blivit Stanley Cup-vinst.

– Klart att det också var en besvikelse att vi sedan förlorade.

Hyllar nya tränaren: "Jag gillar honom skarpt"

Till kommande säsong kommer han att få tävla med Carter Hart och Adin Hill om målvaktsjobbet i Vegas.

– Jag kommer såklart att jobba stenhårt för att ta en plats. Sedan är det två otroligt duktiga målvakter. Hart hade en otroligt bra säsong. Det ska bli jättekul att lära av och konferera med de två lite.

Ryan Craig, till vänster, får chansen som huvudtränare i Vegas Golden Knights efter nio år i organisationen.

Foto: Alamy Stock Photo

Dessutom kommer Vegas kommande säsong att coachas av Ryan Craig, som Carl Lindbom hade i Henderson förra säsongen.

– Jag tror att det kommer att bli bra. Min och Ryans kommunikation och samarbete under de två åren i Henderson har varit väldigt bra. Jag gillar honom skarpt som coach.

– Han är väldigt tydlig och rak. Han kräver inte respekt, utan han förtjänar den verkligen. En otroligt bra gubbe och målinriktad. Det respekterar jag verkligen.

Vad blir målbilden för dig kommande säsong?

– Målbilden är att fortsätta utvecklas. Tråkigt svar, men jag hoppas att få fler matcher i NHL. Samtidigt vill jag känna att jag får spela mycket, dels i AHL, dels testa på NHL. Fortsätta bygga, helt enkelt, avslutar Carl Lindbom med ett leende samtidigt som regnet börjar närma sig utanför hotellrestaurangen.