Beskedet: IIHF startar tre-mot-tre-liga

Snabbare, yngre, intensivare.

Så beskriver IIHF sitt koncept som 2027 blir en professionell tre-mot-tre-liga.

Redan efter årsskiftet kommer konceptet att turnera runt i storstäder, skriver förbundet.

”Perfekt för dagens tittarvanor och moderna fans förväntningar”, skriver IIHF på sin hemsida.

IIHF startar en tre-mot-tre-liga 2027.

Foto: Tomi Hänninen/Bildbyrån

Sedan tidigare har IIHF testat tre-mot-tre-turneringar i ungdoms-OS i både Lausanne 2020 och Gangwon 2024.

Nu meddelar förbundet att man under första kvartalet av 2026 kommer att turnera med konceptet runt i ”hjärtat av stora städer” innan den professionella tre-mot-tre-ligan Ultimate Hockey League startar upp under 2027. Ligan kommer initialt att spelas runt om i Europa, innan ligan har som ambition att expandera världen över under 2028.

Matcherna kommer att spelas tre-mot-tre och bestå av två perioder på tolv minuters rullande tid på en rink som är 20×40 meter. IIHF beskriver hockeyn som ”snabbare, yngre och mer intensiv – utan att ersätta den traditionella sporten”. Vidare skriver IIHF:

”Spelet kännetecknas av maximalt tempo, inga avblåsningar, snabba beslut och ständig action – perfekt för dagens tittarvanor och moderna fans förväntningar”, skriver IIHF på sin sajt.

SHL-bekantingar har spelat i nordamerikanska proffsligan

Vidare skriver förbundet att turneringen kombinerar sport och underhållning i vad de beskriver som en ”sportainment”-upplevelse där varje evenemangsplats kommer att ”förvandlas till en energifylld festival med livekonserter, DJ-set, streetfood-marknader, ljusinstellationer och interaktiva upplevelsezoner”.

Vilka typer av lag som kommer att komma till spel och i vilka städer som turnén under 2026 kommer att spelas är i nuläget oklart.

Sedan tidigare finns en profesionell tre-mot-tre-liga i Nordamerika vid namn ”3ICE”, där SHL-bekantingar i form av Dan Sexton, Aaron Palushaj, Paul Carey, Kasimir Kaskisuo, Patrick Mullen och Joe Whitney spelade i sommarens fem veckor långa säsong.