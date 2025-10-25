Svenske talangen skriver historia: ”Otroligt tacksam”

Axel Hurtig skriver historia i WHL-klubben Calgary Hitmen.

Den svenske backtalangen blir klubbens första europeiske lagkapten någonsin.

– Jag är otroligt tacksam för möjligheten att leda den här gruppen den här säsongen, säger han till klubbens hemsida.

Axel Hurtig.

Foto: Mathias Bergeld/Bildbyrån

Axel Hurtig skriver historia som den första europeiske lagkaptenen i Calgary Hitmens historia.



Via sin hemsida meddelar WHL-klubben att svensken utsetts till ny kapten.



– Jag är otroligt tacksam för möjligheten att leda den här gruppen den här säsongen. Vi är ett ungt, talangfullt lag med stor potential att växa tillsammans under året. Det finns många starka ledare i vårt omklädningsrum och inom vår ledargrupp som jag vet kommer att hjälpa mig att visa vägen. Det är en spännande tid för oss, säger han till sajten.

Spelade JVM-förra säsongen

20-årige Hurtig gör sin andra säsong i Hitmen efter att ha anslutit till WHL-laget från Rögle inför fjolårssäsongen. Under förra säsongen spelade han 55 matcher och producerade 16 poäng för Calgary och backen fick även chansen att spela JVM med Juniorkronorna, där han stod för en poäng på sju matcher.



– Axel har lett genom att vara ett föredöme från första dagen av träningslägret, både på och utanför isen. Han är en spelare och person som hans lagkamrater respekterar och litar på och vi tror att han kommer att leda det här laget i rätt riktning, säger tränaren Dustin Friesen.



Den här säsongen har Hurtig inlett säsongen med två poäng (2+0) på sex matcher för Hitmen, där han på nära håll kan följas av NHL-klubben Calgary Flames som draftade honom i sjunderundan 2023.

Source: Axel Hurtig @ Elite Prospects