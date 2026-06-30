Stjärnsvenskans klubbyte: "Det var mitt val – jag pratade med fyra klubbar"

Anna Kjellbin lämnar Toronto för Hamilton. Foto: AP/Alamy & Ronnie Rönnkvist.

Anna Kjellbin är en av svensk hockeys mest erfarna backar. Efter att ha vunnit fem SM-guld och spelat både VM och OS valde hon 2024 att åka över till PWHL för spel med Montréal. Redan under sin första säsong blev hon trejdad till Toronto, där hon även spelade förra säsongen.

Inför 2026/27 har hon dock valt att flytta vidare – den här gången till nystartade Hamilton.

– Det var helt och hållet mitt eget val. Jag pratade med fyra lag efter säsongen och hade ett väldigt bra snack med egentligen alla fyra, men jag valde till slut Hamilton, berättar Anna Kjellbin för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi hade ett väldigt bra snack och jag tyckte om hur de pratade om hur de ville utveckla mig som hockeyspelare, men också att jag skulle få använda mitt ledarskap lite mer. Så valet föll helt enkelt på Hamilton.

"Jättekul att få bygga något från scratch"

Coach för Hamilton blir Kris Sparre, som närmast kommer från Boston Fleet i PWHL. Som spelare tillbringade han större delen av sin karriär i olika farmarligor, men även inom tysk hockey.

– Jag vet inte jättemycket mer än samtalen jag haft med honom. Sedan också hur jag såg utvecklingen av Boston förra säsongen. Han kom in där och verkligen lyfte deras lag och gjorde det framgångsrikt. Jag ser fram emot att jobba med honom.

Anna Kjellbin (till höger) i Toronto. Foto: Bailey Hillesheim/Icon Sportswire/Alamy.

Vad vet du om den nya organisationen?

– Meghan Duggan, som tidigare jobbat fem år inom NHL för New Jersey Devils och själv är före detta spelare, driver det och är general manager. Hon har en filosofi att bygga ett lag med drivna spelare, men också bra människor.

– Det blir som ett "start-up" och givetvis nytt för henne, men samtidigt har man en head coach som var i PWHL förra säsongen. Han har säkert med sig mycket erfarenheter därifrån. Vi kommer spela i Coliseum, men träna i en annan arena. Sedan känns det som att nya pusselbitar faller på plats var och varannan dag.

Ser du inga risker i att det är en helt ny organisation?

– Nej, snarare tvärtom. Jättekul att få vara del i att bygga något från scratch.

Nöjd med säsongen i Toronto

För Anna Kjellbin blir Hamilton den tredje PWHL-klubben på lika många säsonger, något hon upplever har utvecklat henne positivt.

– Jag har fått vara i två bra organisationer på den kanadensiska sidan. Jag trivs också jättebra i Kanada som land. Det är också en av anledningarna till att jag valt att stanna kvar på Kanadasidan.

– Jag tycker att jag utvecklats väldigt mycket som hockeyspelare och tror att det här valet ska kunna utveckla mig ännu mer, i och med att jag kommer ha en lite annorlunda roll än vad jag haft tidigare.

Anna Kjellbin gjorde en stark säsong i Toronto 2025/26. Det blev ett mål och totalt fyra poäng på 30 matcher för 32-åringen.

– Det var en väldigt bra säsong. Jag blev trejdad under mitt första år till Toronto. Då var jag egentligen bara där under två månader, så det tog ett tag för mig att komma in i det.

– Jag var väldigt glad över att få fortsätta en säsong till där. Komma in i allt, lära mig spelsystemet, men också allting runtomkring. Det har, som sagt, varit en väldigt bra säsong även om det inte gick som vi ville för laget resultatmässigt. Jag är nöjd med det året.

Anna Kjellbin firar ett mål i Toronto. Foto: Canadian Press/Alamy.

Hur har intresset varit för laget i hockeytokiga Toronto?

– Det var otroligt stort. Jag tror att vi hade slutsålt mer eller mindre varje match. Fansen är galna och det är verkligen något med hockeyn där över.

– Man går och kollar på hockey för att det är hockey och inte för att det är dam- eller herrhockey. Jag tror att vi alla svenskar som är där över och kommer från SDHL kan skriva under på att vi verkligen lever våra drömmar.

Minns tillbaka på OS: "Många trodde det var omöjligt"

Under förra säsongen var Anna Kjellbin även med under OS, där Damkronorna tog sig till medaljmatch.

– Vi gjorde någonting som många utifrån trodde var omöjligt och tog oss till bronsmatch. Bara det i sig var en otrolig resa, att få göra det i den grupp som vi byggt på under så många år.

– Otroligt häftigt. Men som jag säger varje gång gick det inte som vi ville. Samtidigt försöker vi se allt positivt i det och nu blickar vi framåt därifrån.

Vad upplever du att Damkronorna utvecklat mest under Uffe Lundbergs ledning?

–– Från att vara i B-VM till att ta oss till en bronsmatch i OS säger väl sig självt. Sedan har det varit en lång resa och en "bumpy road".

– En kul resa att få vara del av och jag ser jättemycket fram emot den kommande framtiden med landslaget också.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Hur ser du på din personliga prestation under OS?

– Jag är nöjd med den. Jag spelade med Jenna Raunio. Hon hade lite skadeproblematik under tiden, så det blev lite hackigt.

– Vi hade gjort ett väldigt bra VM tillsammans året innan, så vi såg väldigt mycket fram emot att spela OS tillsammans. Sedan blev det lite blandat i backparen just för att hon var borta lite.

– Jag är otroligt stolt över alla tjejer och vad vi kunde åstadkomma. Att ta steget förbi kvartsfinalen var något vi alla drömt om så länge. Att då göra det och få vara en del av det var otroligt häftigt.

Har samlats under nye förbundskaptenen

Förra veckan samlades Damkronorna för första gången under nya förbundskaptenen Erika Holsts ledning.

– Första lägret med ny förbundskapten och egentligen en helt ny ledarstab. Mer eller mindre alla var nya, förutom doktor Wille (Ahnberg) och Carina (Marnéus), som är materialare.

– Det var en jättebra vecka. Jag tror att alla vi tjejer kan skriva under på att det var lite nervositet att komma dit i tisdags, men det släppte ganska snabbt. Vi spelade tre internmatcher och hade väldigt många träningar tillsammans. Späckat schema som det alltid brukar vara.

– Jag kommer därifrån med ett väldigt positivt intryck och ser fram emot vad som komma skall, avslutar Anna Kjellbin.