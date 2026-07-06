Alva Solberg och HV71 vill vända på trenden.

Foto: Bildbyrån & Ronnie Rönnkvist.

HV71 Dam har haft några riktigt tunga säsonger bakom sig där laget tvingats kvala sig kvar i SDHL. Trots de tuffa åren är det flera spelare som utvecklats positivt. En av dessa är Alva Solberg, som HV71 värvade för två säsonger sedan från Linköping.

– Vi hade en knackig inledning förra säsongen, vilket man lugnt kan säga. Jag tror att vi hade tio raka matcher utan vinst, berättar Alva Solberg för hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi började inte bra, men jag tycker att lagsammanhållningen under hela säsongen var bra. Jag tror att det också var det som räddade oss i slutet när vi lyckades knyta ihop säcken. Vi avslutade faktiskt riktigt bra.

Fyra av HV71:s fem sista matcher i SDHL var mot Linköping, och de vann samtliga fyra.

– Sedan blev det en paus, vilket var lite dålig tajming. Det som vi spelade med då tog vi egentligen med oss in i kvalet, vilket vi också hade pratat om att vi skulle göra.

Alva Solberg svarade för fem assist på 36 matcher den senaste säsongen.

– Min säsong skulle jag säga var godkänd. Sedan jag kom till HV71 har jag utvecklats på alla plan faktiskt, så det var ett steg i rätt riktning för min egen del.

– Jag tycker att jag framför allt utvecklats försvarsmässigt. Det är det första jag tänker på. Att jag tar bättre beslut och har blivit stabilare i mitt spel. Sedan tycker jag att jag rent offensivt har tagit en lite större roll. Jag har blivit tilldelad en större roll som jag tycker att jag tagit mig an på ett bra sätt, men det går givetvis alltid att utvecklas mer.

Trea i utvisningsligan

Det blev dessutom 53 utvisningsminuter för henne, vilket räckte till en tredjeplats i SDHL:s utvisningsliga.

– (Skratt) Så har det alltid varit, att jag inte håller med om en enda utvisning.

– Är man en fysisk spelare är det lättare att man kommer upp i lite fler minuter.

Alva Solberg.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Båda säsongerna du varit i HV71 har ni fått kvala er kvar. Vad har fattats för att ni skulle ha tagit er till slutspel?

– Om jag ändå hade kunnat svara på det … Det känns som att vi är på rätt väg. Det är också därför jag valt att stanna.

– Jag känner att vi tar kliv, jag trivs och vi har en väldigt bra lagsammanhållning. Jag tvekar absolut inte om att vi kommer att ta oss till slutspel. Men vad som saknats? Att vi skulle ha vunnit fler matcher.

Tunga förstärkningar till HV

Till kommande säsong förstärks HV71 med landslagsspelaren Linnéa Johansson.

– Det tror jag kommer att betyda jättemycket för laget. Hon är en väldigt duktig spelare och har mycket erfarenhet, så det kommer att betyda väldigt mycket.

Mycket talar också för att OS-spelaren Thea Johansson, i alla fall inleder säsongen i HV71 innan hon åker över till PWHL.

– Hon kommer förmodligen att börja med oss. Sedan, efter det här med draften, kommer hon att åka över på camp. Efter det får vi se.

– Thea betyder också jättemycket, precis som Linnéa. Jag skulle säga att de nästan är SDHL:s bästa spelare och otroligt skickliga. Båda kommer absolut att lyfta oss.

Thea Johansson börjar säsongen i HV71 men kan välja spel i PWHL senare.

Foto: Ronnie Rönnkvist.

Det blir en liten Ljungby-maffia med dig, Thea Johansson och Linnéa Johansson.

– (Skratt) Jag spelade med Linnéa i Linköping. Som du sedan säger om Ljungby så blir vi bara fler och fler Ljungbybor här, så Linnéa och Thea känner jag väl.

Alva Solberg om HV71: "Något annat hade varit fel"

Även Meja Andersson och Alva Johansson kommer från Ljungby och kommer att spela för HV71 kommande säsong.

Med tanke på de senaste säsongerna, vilka förväntningar ska vi ha på HV71 kommande säsong?

– Vi satsar på slutspel, absolut. Något annat hade varit fel.

Och väl där, vad kan hända då?

– Ja, vad kan hända då? Det vet man aldrig, säger Alva Solberg med ett lätt skratt.

Vad talar för att ni ska undvika kval?

– Med Linnéa och Thea får vi in ny energi. Vi kommer att ställa helt andra krav på varandra.

– Vi har också pratat om att vi ska byta blad. Att vi börjar på ett blankt blad, glömmer det som varit och tittar framåt.

Linnéa Johansson har återvänt till HV71.

Foto: Ronnie Rönnkvist

Och din personliga målsättning inför kommande säsong?

– Egentligen att fortsätta där jag avslutade förra säsongen. Att fortsätta utvecklas. Jag skulle vilja ta en mer offensiv roll nästa säsong och bidra både med poäng och offensivt.

Du var med i U18-landslaget för några år sedan. Finns målbilden att även få chansen i Damkronorna?

– Ja, det har jag, avslutar HV71-backen.