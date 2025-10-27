Alex Ciernik har fått stora delar av sin hockeyfostran i Sverige.

Nu får den 21-årige forwarden chansen att A-landslagsdebutera med Slovakien.

Alex Ciernik. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Nästa vecka åker det slovakiska landslaget till Tyskland för spel i Deutschland Cup mot Tyskland, Lettland och Österrike. Då kommer en Sverige-fostrad forward få chansen att debutera i A-landslaget.



I den trupp som general managern Miroslav Satan och förbundskaptenen Craig Ramsey presenterade i förra veckan återfinns Alex Ciernik.



21-åringen, som förra säsongen spelade i Hockeyallsvenskan med Nybro, har fått stora delar av sin hockeyfostran i Sverige där han som 15-åring flyttade till Sverige för att spela ungdomshockey i Flemingsberg. Därefter tog han han tog klivet till juniorhockeyn i Södertälje och A-lagsdebuterade i Hockeyallsvenskan som U17-spelare.



Därefter spenderade hanytterligare två säsonger i klubben innan han lämnade för spel i Västervik. Den gångna säsongen spelade Ciernik i Nybro, där han noterades för 23 poäng (11+23) på 46 allsvenska matcher.

Två SHL-spelare i truppen

Inför den här säsongen valde Ciernik att lämna Sverige för spel i Finland och Liiga-laget Pelicans. Där har han inlett säsongen med att göra tre poäng (1+2) på 16 matcher.



I det slovakiska landslaget återfinns två SHL-spelare i form av Leksands lagkapten Peter Cehlárik samt Skellefteås forward Oliver Okuliar.



Slovakien inleder turneringen med en match mot Österrike på torsdag nästa vecka, innan man ställs mot Lettland på lördagen. Slovakien avslutar därefter helgen med att ställas mot värdnationen Tyskland på söndagen.

Source: Alex Ciernik @ Elite Prospects