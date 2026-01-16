En av de stora backarna i modern tid fick i natt sin tröja hissad i TD Garden. Zdeno Chara och hans nummer 33 är nu förevigade i Boston Bruins.

Zdeno Charas 33 är nu odödlig i Bostona.

Foto: AP Photo/Winslow Townson.

Zdeno Chara var under 16 år en av NHL:s bästa backar. Med sin enorma räckvidd, fina skridskoåkning och starka ledarskap är han en av Bostons största. Direkt när klubben sajnade honom som en free agent 2006 blev han kapten för klubben. En roll han hade fram tills att han lämnade 2020.

Under den tiden vann Bruins en Stanley Cup samtidigt som den slovakiska jätten tilldelades Norris Trophy.

I natt valde också klubben att hylla honom med att hissa hans tröja till taket av TD Garden. Inför matchen mot Seattle Kraken hade flera legendarer samlats på isen för att hylla Chara när hans 33:a blev odödlig i klubben.

— Han är en legend. Jag tror att det var då de blev Bruins igen, säger Ray Bourqe om att Chara kom till klubben.

— Det fanns ingen annan väg än att följa honom, säger tidigare lagkamraten David Pastrnak.

Zdeno Chara och hans nummer 33 gör legendarerna sällskap

Zdeno Chara gör nu Ray Bourque, Terry O’Reilly, Willie O’Ree, Rick Middleton, Johnny Bucyk, Cam Neely, och Bobby Orr sällskap i taket hos den klassiska klubben. Under sin NHL-karriär spelade han även för Ottawa Senators, Washington Capitals och New York Islanders.

Totalt blev det 1 680 grundseriematcher och 200 slutspelsmatcher i NHL.

Source: Zdeno Chára @ Elite Prospects