I natt välkomnades Zdeno Chára in i hockeyns Hall of Fame.

Då passade den slovakiske legendaren på att hylla Nicklas Lidström.

– När det kom till hockeyspelare som inspirerade mig så var det Nicklas Lidström, säger han.

Zdeno Chára lyfte fram Nicklas Lidström i sitt Hall of Fame-tal.

Foto: NHL Network/Skärmdump & Bildbyrån

Under natten till tisdag, svensk tid, genomfördes ceremonin där åtta ikoner i hockeyvärlden valdes in i Hall of Fame.

En av spelarna som välkomnades in i Hall of Fame under natten var den slovakiske backgiganten Zdeno Chára. När Chára i natt cementerade sin plats i hockeyns historieböcker så valde den slovakiske 48-åringen att hylla en av Sveriges största hockeyspelare genom alla tider.



I sitt tacktal lyfte han fram Nicklas Lidström, vars spelstil skiljde sig närmast diametralt med Cháras under deras karriärer, som hans stora förebild. Det var även Lidström som räckte över Cháras Hall of Fame-plakett under tisdagsnattens ceremoni.

– Jag hade väldigt tur som fick följa Michael Jordan på 90-talet och Lance Armstrong på 00-talet. Det var väldigt inspirerande. När det kom till hockeyspelare som inspirerade mig så var det Nicklas Lidström, även om jag visste att jag var en helt annan typ av spelare. Jag försökte alltid att ta efter några av hans färdigheter i mitt eget spel. Så tack för att du är här, sade Chára i sitt tacktal.

Spelade 1 680 matcher i NHL

Under sin karriär spelade Zdeno Chára 1 680 matcher i NHL för New York Islanders, Ottawa Senators, Boston Bruins och Washington Capitals. På dessa matcher noterades han för 680 poäng och under sina 24 säsonger i ligan lyckades Chára vinna Stanley Cup vid ett tillfälle (2011).

Under karriären samlade han även på sig en Norris Trophy som ligans bästa back och en Mark Messier Leadership Award.

De övriga spelarna och ledarna som välkomnades in i Hall of Fame i natt var Duncan Keith, Aleksandr Mogilnij, Joe Thornton, Jennifer Botterill, Brianna Decker, Jack Parker och Daniele Sauvageau.