Få spelare har gjort lika stort intryck på hockeyvärlden i allmänhet – och Boston Bruins i synnerhet – som Zdeno Chara. Nu ska ikonen hyllas och få sin tröja hissad i taket på TD Garden i Boston.

– Det kommer aldrig finnas en annan Zdeno Chara, säger klubbens ägare Jeremy M. Jacobs till NHL:s hemsida.

Zdeno Chara. Foto: Brian Fluharty/Bildbyrån.

Zdeno Chara var Boston Bruins stora fanbärare mellan 2006 och 2020 – då han också var kapten i laget.

2022 valde den slovakiska försvararen att lägga skridskorna på hyllan, sedan dess har han klivit in i Boston Bruins organisation i en ledarroll. Nu meddelar klubben att Charas insatser i klubben ska förevigas, hans tröjnummer ska pensioneras och hans tröja ska hissas i taket på hemmaborgen TD Arena.

– Taket är ett passande hem för nummer 33, eftersom det aldrig kommer finnas en till Zdeno Chara. Från hans skicklighet, storlek och fysiska dominans på isen, till hans ledarskap i omklädningsrummet och påverkan på samhället i Boston. ”Zee” är en legend inom sporten och den ultimata Bruins-spelaren, säger Bruins ägare Jeremy M. Jacobs.

Ceremonin kommer att hållas den 15:e januari innan Boston Bruins möter Seattle Kraken. Chara är den första europeiska spelaren som får sin tröja hissad i Bostons organisation.

– Det här är bortom allt jag kunde föreställa mig när jag först kom till Boston. Jag är förevigt tacksam till Bruins organisation för att de litade på mig att leda laget, till mina lagkamrater, till fansen vars passion och energi fick Boston att kännas som hemma, till min familj som gjorde allting möjligt. Det här ögonblicket tillhör inte bara mig, det tillhör oss alla, säger Zdeno Chara.

Zdeno Chara lyckades vinna Stanley Cup med Boston 2011, och har lett laget till ytterligare två Stanley Cup-finaler. Efter sin pension valdes försvararen in hockeyns Hall of fame. Under sin NHL-karriär noterades Chara för 680 poäng (209+471) på 1680 matcher.

Under lockout-säsongen 04/05 spelade Chara med Färjestad i SHL, då han noterades för 25 poäng (10+15) på 33 matcher.

Source: Zdeno Chára @ Elite Prospects