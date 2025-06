Skriver sexårskontrakt – med 33-åring

Yanni Gourde återvände till Tampa Bay Lightning under säsongen. Och där blir han kvar. Nu har den 33-årige franskkanadensaren tecknat ett nytt sexårsavtal med klubben han vann två raka Stanley Cup med 2020 och 2021.

Yanni Gourde under firandet av Tampa Bay Lightnings Stanley Cup-vinst 2021. Foto: Kim Klement-USA TODAY Sports

Tampa Bay Lightning gjorde flera drag för att stärka laget inför trade deadline i mars. Ett av dem var att värva tillbaka centern Yanni Gourde till klubben. Veteranen försvann från Tampa till Seattle Kraken i samband med expansionsdraften 2021.

Nu står det klart att Gourde blir kvar i Tampa. Länge.

Under måndagen meddelade nämligen klubben att de sajnat honom till ett nytt sexårskontrakt värt i snitt 2,33 miljoner dollar per säsong. Det innebär att han är under kontrakt tills och med säsongen 2031/32 – när han hunnit bli 40 år gammal. Totalt är kontraktet värt drygt 130 miljoner svenska kronor.

Yanni Gourde kom ursprungligen till Tampa som odraftad free agent 2014. Då hade han tidigare spelat i AHL och ECHL efter sin juniorkarriär. Han NHL-debuterade 2016 och har sedan dess spelat drygt 600 NHL-matcher för Lightning och Kraken.

Den senaste säsongen svarade han för 31 poäng (7+24) på 57 matcher. Han hade sedan en assist på fem slutspelsmatcher innan Tampa hade slagits ut av Florida Panthers med 4–1 i matcher.