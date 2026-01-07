Vinnare av President’s Trophy som ligans poängstarkaste lag i fjol – nu sämst i hela ligan efter tio raka förluster. Winnipeg Jets fortsätter att förbrylla efter att ännu en gång tappat ledningen och förlorat en hockeymatch.

– Vi måste hitta ett sätt, suckar coachen Scott Arniel efter övertidsförlusten, 3–4, mot Vegas Golden Knights.

Winnipeg Jets åkte på sin tionde raka förlust i natt. Foto: Fred Greenslade/The Canadian Press via AP

Förra säsongen var det som om Winnipeg Jets inte kunde förlora en match i grundserien. De vann 56 av sina 82 matcher, spelade in 116 poäng och tog hem President’s Trophy som grundseriens bästa lag.

Den här säsongen är det tvärtom. Winnipeg Jets ser ut att inte kunna vinna en match i grundserien. I natt inkasserades den tionde raka förlusten när Vegas Golden Knights vändes underläge till seger via en sen kvittering och ett övertidsmål i powerplay av Tomas Hertl, framspelad av Mitch Marner.

– Vi spelar hårt och gör allt som krävs, säger forwarden Cole Perfetti.

– Oturliga studsar … resultatet i förlängningen där, att vi tar en utvisning. Det är tufft när man gör ännu en så bra match och det ändå blir det resultatet.

Winnipeg Jets är sämst i hela NHL

Jets har spelat in 35 poäng på 41 matcher – och är med det sämst i hela NHL.

– Vi har fortfarande 41 matcher kvar att spela, du har ett jobb att göra … vi måste hitta ett sätt, säger Winnipegs coach Scott Arniel till Canadian Press.

– Man måste hålla sig kvar i matcherna och hitta sätt att vinna dem … jag gillade mycket av det som hände i dag, men återigen är det slutresultatet vi måste bli bättre på.

I fjol var målvakten Connor Hellebuyck den stora x-faktorn. Amerikanen vann både Vezina Trophy som NHL:s bästa målvakt och fick Hart Trophy som ligans MVP. Den här säsongen har 32-åringen dragits med en skada och är inte i närheten av samma starka siffror som i fjol. Hans räddningsprocent ligger på 90,3 efter 24 matcher, att jämföra med 92,5 som han avslutade fjolåret med. Hans kollega Eric Comrie har inte heller lyckats lyfta sig, utan har stoppat 88 procent av puckarna i sina 16 matcher.

I natt tvingades Jets också spela med fem backar under en stor del av matchen. Haydn Fleury tappade balansen efter en tackling från Keegan Kolesar och fick bäras av isen på bår. Han tvingades uppsöka sjukhus för vård, men Jets meddelade via sociala medier att han mår bra under omständigheterna. Han ska ha drabbats av flera skador, bland annat en bruten näsa.

Scary scene in Winnipeg as Haydn Fleury leaves the game on a stretcher after crashing into the boards back first. Was pushed by #VegasBorn’s Keegan Kolesar, who fights captain Adam Lowry after play restarted. #GoJetsGo pic.twitter.com/pXpycpSIs8 — NHL News (@PuckReportNHL) January 7, 2026

Winnipeg–Vegas 3–4 (1–0, 1–1, 1–2, 0–1)

Första perioden: 1–0 (5.16) Cole Perfetti (Jonathan Toews, Josh Morrissey).

Andra perioden: 2–0 (32.04) Luke Schenn (Gabriel Vilardi, Adam Lowry), 2–1 (39.09) Mark Stone (Pavel Dorofejev, Mitch Marner).

Tredje perioden: 2–2 (48.13) Brett Howden (Noah Hanifin, Tomas Hertl), 3–2 (54.56) Kyle Connor (Gabriel Vilardi), 3–3 (55.55) Reilly Smith (Brandon Saad, Ben Hutton).

Förlängning: 3–4 (64.47) Tomas Hertl (Mitch Marner, Jack Eichel).