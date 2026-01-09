Mardrömmen fortsätter: ”Skjuter oss själva i foten”

Winnipeg Jets är inne en mardrömslik form just nu.

I natt kom elfte raka förlusten mot Edmonton Oilers – och Winnipeg är nu sämst i NHL.

– Mycket är mentalt, det sitter i skallen på spelarna, säger coachen Scott Arniel.

Scott Arniel och hans Winnipeg Jets är inne i en tung form. Foto: John Woods/The Canadian Press/Alamy

Upp som en sol, ner som en pannkaka.

Förra säsongen var Winnipeg Jets det bästa laget i NHL:s grundserie och fick ta emot Presidents’ Trophy. Tränaren Scott Arniel nominerades också till Jack Adams Award som en av NHL:s bästa tränare.

Men i år har det varit en helt annan story. Samtidigt som det är ett tajt race om slutspelsplatserna i Pacific Division har Winnipeg sladdat efter rejält. De har bara 35 poäng efter 42 matcher och är därmed sämst av alla 32 lag i NHL.

Elfte raka förlusten för Winnipeg Jets

I natt kom lagets elfte (!) förlust i rad hemma mot Edmonton Oilers. Winnipeg ledde med 3-1 efter första perioden men lyckades sedan ändå tappa och förlora matchen med 4-3.

– Jag tror att mycket är mentalt, det sitter i skallen på spelarna. I slutändan har vi ändå ett jobb att göra. Vi måste spela. Våra bästa spelare måste vara våra bästa spelare. Rollspelarna måste spela sin roll, säger tränaren Scott Arniel efter matchen och fortsätter:

– Jag skiter i vilket scenario det än är. När du är ute på isen spelar du ett spel, något som du har gjort hela livet. Vi är en situation där, oavsett hur det ser ut, vi måste ett hitta sätt. Vi måste ta oss över den här kullen, vi bara måste. Vi är så nära men i slutändan skjuter vi oss själva i foten.

Självklart klev Connor McDavid fram och låg bakom vändningen för Edmonton Oilers. Han stod för både mål och assist när Oilers gick från 1-3 till 4-3 och McDavid har nu gjort poäng i 17 raka matcher i NHL. Under poängsviten har superstjärnan gjort otroliga 40 poäng.

Winnipeg Jets – Edmonton Oilers 3–4 (3-1,0-1,0-2)

Winnipeg: Kyle Connor (21), Tanner Pearson (5), Josh Morrissey (7).

Edmonton: Vasilij Podkolzin (10), Connor McDavid (29), Zach Hyman (13), Evan Bouchard (9).

Source: NHL League Page @ Elite Prospects