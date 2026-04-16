Svenskarna med sina första NHL-poäng – när Detroit förnedrades

Florida Panthers avslutade en besvikelse till säsong med en 8–1-seger mot Detroit Red Wings. I den matchen registrerade Wilmer Skoog och Ludvig Jansson sina första NHL-poäng.

Efter tre raka Stanley Cup-finaler och två raka mästerskapstitlar missar Florida Panthers Stanley Cup-slutspelet 2026.

Grundserien avslutades dock med en storseger. I natt körde Panthers nämligen över ett håglöst Detroit Red Wings med 8–1. I samma match plockade två svenskar upp sina första NHL-poäng.

Forwarden Wilmer Skoog stod för två passningspoäng i sin tredje NHL-match medan backen Ludvig Jansson plockade upp sin första assist i sin fjärde match med Panthers.

Skoog, 26, gör sin åttonde säsong i Nordamerika efter att ha lämnat Västerås juniorverksamhet för spel i den amerikanska juniorligan NAHL 2018. Sedan dess har han ävcen gjort fyra säsonger på college med Boston University innan han 2023 hamnade i Florida Panthers organisation. Efter 180 AHL-matcher har han slutligen fått chansen att debutera i NHL –under sista året på sitt befintliga avtal med klubben. Till sommaren kan han bli free agent.

Detroits coach: ”Vi borde alla skämmas”

Jansson, 22, gör sin första säsong i Nordamerika efter att ha vunnit SM-guld med Luleå i fjol. Stockholmaren, vald i fjärde rundan av NHL-draften 2022, har gjort tio poäng (3+7) på 29 AHL-matcher med Charlotte Checkers den här säsongen.

Tobias Björnfot och Jesper Boqvist fanns också på isen för Panthers i matchen men registrerade inga poäng.

För Detroit var matchen en pinsam avslutning på en säsong där man slarvade bort vad som såg ut som en given slutspelsplats. Laget tappade rejält efter OS-uppehållet och missar nu Stanley Cup-slutspelet för tionde året i rad.

– Båda lagen kom in utan något att spela för, och man kan se deras mästarkultur, säger Detroits tränare Todd McLellan till NHL.com.

– Jag vill ge Florida Panthers beröm – det genomsyrar hela deras organisation. De kom ut och det betydde något för dem.

På frågan om han skämdes över sitt lags insats svarade McLellan:

– Ja. Det borde vi alla göra.