Nylander historisk i natt – passerar Sundin

William Nylander blev övertidshjälte för Toronto i nattens 2–1-seger mot Columbus.

Därmed är han den spelare som gjort flest övertidsmål någonsin i Maple Leafs historia.

William Nylander är förbi Mats Sundin.

Foto: Bildbyrån

William Nylander blev inte bara stor matchhjälte för Toronto Maple Leafs i nattens bortamatch i Columbus.

Den svenske storstjärnan skrev även in sig i Maple Leafs historieböcker som den spelare som gjort flest övertidsmål någonsin i klubbens historia. Nylanders 2–1-mål i nattens övertidsspel var hans 15:e övertidsmål i karriären, vilket innebär att han passerar både Mats Sundin och lagkamraten Auston Matthews som båda står noterade för 14 övertidsmål.

– Vi båda får chansen att spela när det är övertid. Jag menar, han kunde också ha gjort mål i dag, säger Nylander till NHL.com.

Har gjort 31 poäng på 20 matcher

Målet kom med 20 sekunder kvar att spela av nattens övertidsspel, sedan Nylander plockat upp en egen misslyckad passning i slottet och överlistat Jet Greaves i Blue Jackets-målet.

– Han gjorde ett snabbt spel och fick till ett riktigt bra skott, men det är mitt jobb att stoppa pucken. Det är bara något att lära sig av och bli bättre av, säger Greaves.

William Nylander stod även för en assist i matchen och har nu producerat elva mål och totalt 31 poäng på 20 matcher i NHL för Maple Leafs den här säsongen. För Toronto innebär segern att man lämnar jumboplatsen i den östra konferensen bakom sig, där nu Buffalo Sabres får finna sig när ligan går på ett en dag kort Thanksgiving-uppehåll innan matcherna återupptas igen under natten till lördag, svensk tid.

Columbus Blue Jackets – Toronto Maple Leafs 1–2 e. sd

Columbus: Zach Werenski (8).

Toronto: Easton Cowan (2), William Nylander (11).



Se matchens höjdpunkter i videospelaren.