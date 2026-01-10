Chicago överkörda – i Bedards comeback

Washington vann med 5–1 mot Chicago

Connor McMichael avgjorde för Washington

Oliver Moore gjorde målet för Chicago

Washington besegrade Chicago på bortaplan i lördagens möte i NHL. 1–5 (0–3, 1–1, 0–1) slutade matchen.

Chicago–Washington – mål för mål

Washington stod för tre raka mål i första perioden när laget gick upp till till 0–3.

Efter 8.48 i andra perioden slog Oliver Moore till på pass av Matt Grzelcyk och Nick Lardis och reducerade åt Chicago. Washingtons Justin Sourdif gjorde 1–4 efter 12.38 framspelad av Connor McMichael och Ryan Leonard.

13.33 in i tredje perioden fick Alex Ovetjkin utdelning framspelad av Martin Fehervary och ökade ledningen.

När lagen senast möttes vann Chicago med 3–2 efter straffläggning.

Nästa motstånd för Chicago är Nashville. Lagen möts söndag 11 januari 02.00 i Bridgestone Arena. Washington tar sig an Nashville borta måndag 12 januari 01.00.

Chicago–Washington 1–5 (0–3, 1–1, 0–1)

NHL, United Center

Första perioden: 0–1 (4.03) Anthony Beauvillier (Martin Fehervary, John Carlson), 0–2 (15.07) Connor McMichael (Ryan Leonard), 0–3 (18.54) Ethen Frank (John Carlson, Nic Dowd).

Andra perioden: 1–3 (28.48) Oliver Moore (Matt Grzelcyk, Nick Lardis), 1–4 (32.38) Justin Sourdif (Connor McMichael, Ryan Leonard).

Tredje perioden: 1–5 (53.33) Alex Ovetjkin (Martin Fehervary).

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Chicago: 4-0-1

Washington: 2-1-2

Nästa match:

Chicago: Nashville Predators, borta, 11 januari 02.00

Washington: Nashville Predators, borta, 12 januari 01.00