Filip Gustavsson räddade 40 skott och Marcus Johansson gjorde ett mål. Trots det krossades Minnesota med 5-1 av Washington.

– Vi var inte bra nog, säger Johansson efter överkörningen.

Alex Ovetjkin överlistade Filip Gustavsson.

Foto: Bildbyrån.

Nu har det hänt. AlexOvetjkin har till sist gjort mål den här säsongen, vilket gör att han nu står på 898 fullträffar i NHL och närmar sig en ny, otrolig, milstolpe. Den ryske superstjärnan satte 3-1-målet i början av den tredje perioden, i nattens 5-1-seger mot Minnesota Wild. Det var dessutom hans 567:e mål i lika styrka, vilket tog honom upp på andraplats i den skytteligan. Wayne Gretzky toppar alltjämt på 617 mål i spelformen.

Men även om det dröjde till den tredje perioden innan segerrycket kom, var det spel mot ett mål från minut ett. Washington vann skotten med 13-3 i den första perioden, 14-4 i den andra perioden och 21-7 i den tredje perioden. Totalt blev det alltså smått otroliga 45-14 i skottstatistiken. Utan Filip Gustavssons storspel i Wild-kassen hade matchen varit avgjord betydligt snabbare.

– Det här var helt enkelt oacceptabelt. Från topp till botten. De (Washington) var alldeles uppenbart bättre än vi var under hela matchen, dundrade Minnesotas backstjärna Brock Faber.

Marcus Johansson om Minnesotas nya förlust

Minnesotas enda mål i storförlusten gjordes av Marcus Johansson, som därmed spräckte sin målnolla för säsongen. Målet betydde 1-1 i slutet av den andra perioden. Även han var minst sagt missnöjd med lagets insats.

– Vi steppade upp under en period runt målet och skapade lite press. Men jag vet inte…Vi var inte bra nog, konstaterade svensken.

Wild har nu två raka förluster och den mindre smickrande målskillnaden 3-10 i de två matcherna, medan Washington går som tåget och har vunnit fyra raka matcher.

Washington – Minnesota 5-1

Washington: Dylan Strome x2, Aliaksei Protas, Alex Ovetjkin, Tom Wilson

Minnesota: Marcus Johansson (1)