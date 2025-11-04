Vitalij Kravtsov bryter sitt NHL-kontrakt med Vancouver Canucks.

I stället ser den förre stortalangen ut att flytta hem till Ryssland.

Vitalij Kravtsov lämnar Vancouver Canucks – igen. Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports

Inför årets säsong valde Vitalij Kravtsov att ge NHL-drömmen en ny chans. Efter två år i KHL med Traktor Tjeljabinsk skrev 25-åringen på ett nytt NHL-avtal med Vancouver Canucks och stack över till Nordamerika.

Men äventyret har inte blivit som forwarden hoppats.

Kravtsov tog inte plats i Canucks NHL-trupp utan blev bortgallrad innan säsongsstarten. I AHL har han sedan haft det tungt med bara 1+3 och -7 på tio matcher med Abbotsford Canucks. Nu meddelar Vancouver att Kravtsov placeras på ”unconditional waivers” i syfte att bryta kontraktet.

General Manager Patrik Allvin announced today that F Vitali Kravtsov has been placed on unconditional waivers for purpose of contract termination. — Vancouver Canucks (@Canucks) November 4, 2025

Vitalij Kravtsov flyttar hem till Ryssland

I stället för fortsatt spel i Canucks ska Vitalij Kravtsov vilja flytta hem till Ryssland. Enligt uppgifter ska Kravtsov redan ha gjort klart med en återkomst till sin tidigare klubb Traktor Tjeljabinsk. Klubben äger hans KHL-rättigheter och parterna ska också ha enats om ett treårskontrakt som blir officiellt efter att Kravtsov har passerat waivers.

Vitalij Kravtsov var en stor talang som ung och 2018 valdes han som nionde spelare i NHL-draften av New York Rangers. Kravtsov tog steget över till Nordamerika 2019 men lånades sedan tillbaka till moderklubben Traktor Tjeljabinsk flera gånger innan han 2022 blev ordinarie i NHL. Han imponerade däremot inte i Rangers och trejdades sedan till Vancouver Canucks men inte heller där fick Kravtsov fart på karriären. Det ledde till att han lämnade Nordamerika för spel hemma i Ryssland 2023 innan han gav NHL-drömmen ett nytt försök inför årets säsong.

Totalt har Kravtsov bara noterats för tolv poäng på 64 NHL-matcher för New York Rangers och Vancouver Canucks. I KHL har han däremot varit en stjärnforward och förra säsongen gjorde Kravtsov hela 27 mål och 58 poäng på 66 matcher samt hade bäst plus/minus i ligan med +31.

