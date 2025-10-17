Gavin McKenna beskrivs som en generationstalang som kan bli en av NHL:s ledande spelare i framtiden. Men vilken NHL-klubb kommer att få glädjen att välja honom i NHL-draften nästa år? Mike Gould tittar närmare på vilka klubbar som förtjänar supertalangen mest – och minst.

Många lag suktar efter Gavin McKenna – men vem förtjänar supertalangen mest och minst? Foto: AP Photo/Rick Scuteri

Den här texten är publicerad på DailyFaceoff.com och har översatts till svenska.

Mindre än en månad in på sitt draftår är Gavin McKenna redan en av de mest spännande och omtalade NHL-talangerna på väldigt, väldigt länge.

McKenna tilldelades ”exceptional status” av Hockey Alberta och BC Hockey som 14-åring och slog igenom med dunder och brak i WHL-laget Medicine Hat Tigers under säsongen 2022/23. Han stod till slut för 50 mål och 167 poäng på 72 matcher, inklusive slutspel, som 16-åring under 2024/25. Han är en urkraft att räkna med, och ingen väntar sig att han ska väljas någon annanstans än först totalt i NHL-draften 2026.

Men vilka lag behöver McKenna mest? Och ännu viktigare – vilka lag förtjänar honom mest?

Även om det återstår att se exakt vilka lag som hamnar i topp och botten av ligan säsongen 2025/26, går det att dra en hel del slutsatser utifrån tidiga prestationer och förra säsongens resultat. Edmonton Oilers förtjänar förstås inte McKenna efter alla höga draftval de hade på 2010-talet, men efter att ha nått Stanley Cup-final två år i rad behöver vi inte prata mer om dem här.

Så, med fokus på de lag vi tror kommer att hamna nära botten den här säsongen, kommer här en genomgång av de tre lag som förtjänar supertalangen mest – och minst. Vi börjar med de senare.

De förtjänar Gavin McKenna minst

3) Pittsburgh Penguins

Penguins befinner sig i ett läge där de verkligen skulle behöva en talang av McKennas kaliber. Sidney Crosby, Jevgenij Malkin och Kris Letang är alla i slutet av 30-årsåldern, deras nuvarande talangbank lämnar en hel del att önska, och (framför allt) är de inte särskilt bra, efter en säsong där de bara tog 80 poäng.

Men vi har redan nämnt varför Penguins inte borde tilldelas en av generationens bästa spelare: de har redan varit exakt här förut. Med Mario Lemieux – allmänt betraktad som en av de största spelarna i NHL-historien – på väg mot sin andra och sista pensionering, vann Penguins en av de mest avgörande draftlotterierna i NHL:s historia och kunde välja Crosby som etta totalt 2005. Och det efter att redan ha valt Malkin och Marc-André Fleury i tidigare drafter.

Historien har en tendens att upprepa sig, men kom igen nu. Penguins har haft en av tidernas största spelare i sin laguppställning i mer än fyra decennier i sträck. Deras draftlycka kan mäta sig med Oilers – vilket säger en hel del. Penguins lär troligen välja högt igen i år, men om de får McKenna kommer vi garanterat få höra många säga: ”Inte igen!”

2) Chicago Blackhawks

Det har bara gått två år sedan Blackhawks vann lotteriet som gav dem Connor Bedard. Sedan dess har de valt Artjom Levsjunov som nummer två totalt och Anton Frondell som nummer tre. Det här är ett lag som redan haft gott om tur i draften, och även om Bedard förstås skulle må bra av mer hjälp, skulle det vara smått frustrerande att se dem välja först igen – för andra gången på fyra år.

Även utan att fördjupa sig i all den obehagliga dramatiken utanför isen som omgav Blackhawks i början av decenniet, är det här helt enkelt inte ett lag som står på tur för ännu ett högt draftval. Chicago valde Jonathan Toews och Patrick Kane i följd under mitten av 2000-talet, vilket ledde till Stanley Cup-titlar 2010, 2013 och 2015. Och sedan fick de Bedard.

Ligan skulle säkert gärna se McKenna i en Original Six-stad och i ett lag med mycket historia, men det vore ändå fel att se honom i Chicago. Med Bedard och Frank Nazar som redan drar ett tungt lass framåt kan Blackhawks klara sig utmärkt med någon av de andra toppspelarna i årets draft.

1) San Jose Sharks

Nej. Bara … nej.

Sharks valde inte bara Macklin Celebrini som etta totalt 2024, de har dessutom redan samlat ihop en av de mest imponerande samlingarna av unga stortalanger i modern NHL-historia. Framåt har de Celebrini, Michael Misa, William Eklund, Will Smith, Quentin Musty och Igor Tjernysjov. På backsidan: Sam Dickinson, Shakir Mukhamadullin och Luca Cagnoni. Och i mål: Jaroslav Askarov och Joshua Ravensbergen.

För att citera DailyFaceoffs Steven Ellis, som rankade Sharks talangbank som den bästa i hela ligan i augusti: ”Sharks är inte färdiga med att producera högklassiga talanger. De har lite av allt. Spetsforwards? Jajamen. En elitback? Absolut. Inte en, utan två toppmålvakter? Ja, sir! Sharks har en av de mest spännande framtiderna i hela hockeyvärlden – och vi har ännu inte sett allt de kan.”

Sharks kan mycket väl komma att delta i McKenna-lotteriet i vår, men det finns inget lag i ligan som skulle vinna mindre på att faktiskt få honom. Visst, han skulle säkert vara fantastisk i San Jose, men de har redan så många unga toppspelare. När man redan har ett överflöd av rikedomar – vad spelar en dollar till för roll? Låt ett annat lag få chansen att välja först totalt.

Gavin McKenna är så pass talangfull att han kan bidra till att ändra sin framtida NHL-klubbs öde. Foto: Bildbyrån

De förtjänar Gavin McKenna mest

3) Columbus Blue Jackets

Blue Jackets har alltid varit enkla att sympatisera med, men de känslorna nådde en ny nivå förra säsongen efter den tragiska bortgången av Johnny Gaudreau. Laget spelade med hjärtat för att hedra sin tidigare stjärna och slutade precis utanför slutspel, med 89 poäng – bara två bakom Montreal Canadiens och New Jersey Devils.

Det råder ingen tvekan om att Columbus skulle omfamna McKenna som en av sina egna, och han spelar redan ganska nära, på Penn State. Deras nuvarande trupp är okej, men den skulle verkligen må bra av en riktig toppforward – och McKenna kommer direkt från en WHL-säsong på 129 poäng med Medicine Hat. Han skulle omedelbart vara den största Blue Jackets-talangen sedan Rick Nash, som de valde etta totalt 2002.

Nash är fortfarande den enda förstavalet i Blue Jackets historia. De har gjort två andra topp-tre-val: Pierre-Luc Dubois 2016 och Adam Fantilli för två år sedan. Men i dagsläget är lagets bästa offensiva spelare en sen andrarunda från 2018 – Kirill Martjenko – och centrarna de valt de senaste åren, Fantilli, Cayden Lindstrom och Kent Johnson, definieras fortfarande mer av potential än produktion. Att lägga till McKenna i den mixen skulle kunna bli det som verkligen låser upp Columbus som en framtida kraft i Eastern Conference.

2) Nashville Predators

När Predators kom in i ligan som expansionslag 1998 bytte de upp sig ett steg för att välja David Legwand som nummer två totalt. Legwand var en mycket kompetent andracenter i Nashville i 15 år, men passerade bara 50 poäng två gånger under sin karriär – visserligen i en målsnålare era. Och tro det eller ej: Legwand är fortfarande Predators enda topp-tre-val någonsin.

Under den legendariske general managern David Poile var Predators ständigt konkurrenskraftiga och gick ofta till slutspel. Men sedan den tidigare tränaren Barry Trotz tog över som GM 2023 har situationen blivit mer osäker. Efter en katastrofal säsong 2024/25 gjorde Nashville sitt första topp-tio-val på över ett decennium i draften 2025, då de tog den fysiske centern Brady Martin som nummer fem. Men de behöver mer.

Nashvilles nuvarande talangbank är något ojämn, med Martin som toppnamn bland spelare som Tanner Molendyk, Jegor Surin och Matthew Wood. Det finns många spelare där som kan bli stabila forwards i de lägre toppkedjorna eller backar för andra backpar. Det Predators verkligen behöver är någon som McKenna, som kan spela bredvid Martin på deras framtida förstakedja. Med bara tre topp-fem-val i klubbens historia (Seth Jones var ett annat) skulle Nashville vara en fin destination för spelaren från Whitehorse – frågan är bara om de kommer att vara tillräckligt dåliga för att stanna kvar i lotteriet.

1) Calgary Flames

Sedan flytten från Atlanta 1980 har Flames inte gjort ett enda topp-tre-val i draften. Förutom Vegas Golden Knights och Utah Mammoth – två av ligans tre nyaste lag – är de det enda laget i NHL som aldrig har valt så högt. Dessutom har de aldrig vunnit draftlotteriet (vilket Utah har gjort) och de har definitivt aldrig fått välja en ”generationstalang”.

Det högsta draftvalet i Calgary Flames historia är fortfarande Sam Bennett, som de tog som nummer fyra totalt 2014. Han är också deras enda topp-fem-val någonsin, och en av bara fyra topp-tio-val under de senaste 20 åren – tillsammans med Sean Monahan, Matthew Tkachuk och Zayne Parekh.

Flames har fastnat i medelmåttighet i årtionden, med deras mirakulösa resa till Stanley Cup-finalen 2004 som ett av få undantag. De har ännu inte återhämtat sig från spelarflykten 2022, men med en ny arena på väg som ersättning för gamla Saddledome, och framtida nyckelspelare som målvakten Dustin Wolf och backen Parekh redan på plats, kan en riktig stjärnforward vara precis vad laget behöver för att vända utvecklingen.

Inget lag är mer förtjänt av en franchise-spelare – och med Flames som börjat säsongen uselt med en seger på fem matcher kan det äntligen vara deras tur att få en.

