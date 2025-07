Undviker skiljedomstol – skriver sexårskontrakt

Winnipeg Jets Gabriel Vilardi undviker skiljedomstol.

25-årige NHL-forwarden skriver på ett sexårskontrakt värt 45 miljoner dollar.

Gabriel Vilardi i Winnipeg Jets. Foto: Bildbyrån/James Carey Lauder.

Tidigare i juli stod det klart att totalt elva spelare ansökt om att få sin lön förhandlad av neutral part i NHL:s skiljedomstol. Förhandlingarna schemalades till mellan 20 juli och 4 augusti, men redan innan dess har möjligheten funnits att komma överens med klubben om ett nytt kontrakt.



Nu har Winnipeg Jets och Gabriel Vilardi sett till att man inte behöver hjälp utifrån.



Under fredagen meddelar nämligen NHL-organisationen att man har kommit överens med den 25-årige kanadensaren om ett nytt avtal. Det handlar om ett sexårskontrakt (till 2031) och lönen landar på 7,5 miljoner dollar per säsong. Det totala värdet går därmed upp till 45 miljoner.



Det tvååriga kontrakt Vilardi tidigare skrivit på med Jets 2023 hade en lönetaktsträff på runt 3,5 miljoner dollar. Han var restricted free agent.

Satte nytt personbästa under 2024/25

Kingston-fostrade Gabriel Vilardi valdes av Los Angeles Kings i första rundan av NHL-draften 2017 och gjorde sedan sina första NHL-matcher under 2019/20-säsongen. Sju poäng på tio matcher då gjorde att han sedan fick sitt genombrott på den stora scenen och fick spela VM med Kanada 2021.



Trots 41 poäng på 63 matcher under 2022/23 gjorde sedan Kings av sig med Vilardi – till Winnipeg Jets.



Under den gångna säsongen stod kanadensaren för sin poängbästa säsong i karriären. Detta med 29 mål och 32 assist. Siffror som tog honom till en femte plats i Winnipeg Jets interna poängligan, och trea i den interna skytteligan efter Mark Scheifele och Kyle Connor.

