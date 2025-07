Viktor Arvidsson har gjort sitt i Edmonton Oilers.

I stället trejdas svensken nu till Boston Bruins.

Viktor Arvidsson ser ut att vara på väg till Boston. Foto: Matt Slocum/AP Photo/Alamy

Det blev bara en säsong i Edmonton Oilers för Viktor Arvidsson.

Svensken ska ha varit ute på trejd-marknaden sedan NHL-säsongens slut för ett par veckor sedan och nu är det också klart att 32-åringen får byta klubbadress. Flera nordamerikanska medier var först att rapportera att forwarden är på väg att trejdas till Boston Bruins. Strax därefter bekräftatades också bytesaffären och Edmonton får ett femterundeval i NHL-draften 2027 i utbyte för svensken. Edmonton behåller ingenting av Arvidssons lön utan blir av med hela hans cap hit till nästa säsong.

Viktor Arvidsson spelade 4 Nations med Tre Kronor

Viktor Arvidsson skrev på ett tvåårskontrakt med Edmonton Oilers förra året med ett värde på fyra miljoner dollar per säsong. Forwarden från Kusmark levde dock inte upp till sin löneträff utan gjorde 15 mål och 27 poäng på 67 matcher i grundserien. Under Stanley Cup-slutspelet stod han sedan för 2+5 på 15 matcher då Arvidsson var in och ut ur laget under slutspelets gång. I februari blev han, lite oväntat, uttagen till Tre Kronors trupp till 4 Nations Face-Off och Arvidsson noterades för 0+1 på de tre matcherna.

Totalt har 32-åringen spelat 613 NHL-matcher för Nashville Predators, Los Angeles Kings och Edmonton Oilers under sin karriär och producerat 389 poäng. Nu fortsätter han alltså sin karriär i Boston Bruins. På meritlistan har Arvidsson ett VM-guld med Sverige 2018 samt två SM-guld med Skellefteå 2013 och 2014.

Source: Viktor Arvidsson @ Elite Prospects