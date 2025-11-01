Boston Bruins tar sin tredje raka vinst i NHL efter 2-1 hemma mot Carolina Hurricanes.

Svenske Viktor Arvidsson klev fram och sköt segermålet för Boston.

Viktor Arvidsson fick iklä sig hjälterollen under lördagskvällen. Foto: Jim Davis/AP Photo/Alamy

Under lördagskvällen spelades en tidig match mellan Boston Bruins och Carolina Hurricanes i NHL.

Det var länge en mållös historia och det stod fortfarande 0-0 när två perioder hade spelats. Men 1:27 minuter in i tredje perioden spräcktes slutligen nollan. Det var hemmalaget Boston som fick utdelning. Toppbacken Charlie McAvoy spelade över till Casey Mittelstadt på bortre stolpen som påpassligt kunde sätta 1-0 för Bruins.

Därefter var det dags för Viktor Arvidsson att kliva in i handlingarna. Den 32-årige svensken trejdades från Edmonton Oilers till Boston Bruins under lågsäsongen och hade sedan inlett med 2+3 på 13 matcher i sin nya klubb. I kväll klev Arvidsson också fram med sitt tredje mål i Bruins-tröjan.

Tredje raka segern för Boston Bruins

Arvidsson var snabb på att sticka iväg i en omställning efter att Carolina tappade pucken. 1-0-skytten Mittelstadt spelade sedan fram pucken till Arvidsson som åkte sig fri mot målvakten Frederik Andersen. Där gjorde svensken inga misstag utan han skickade iväg ett distinkt handledsskott i bortre krysset som gick i nät för 2-0 till Boston.

Carolina Hurricanes pressade sedan på och fick in ett reduceringsmål. Men i övrigt var stjärnmålvakten Jeremy Swayman tät i målet och stod för en stark insats för Boston. Swayman räddade 28 av 29 skott för att se till att Bruins kunde vinna med 2-1. Viktor Arvidssons 2-0-mål blev alltså det matchvinnande målet för Boston.

Boston Bruins har nu vunnit tre raka matcher i NHL vilket gör att de klättrar i Atalntic Division. Innan segersviten hade Boston inlett säsongen med sju förluster på de elva första matcherna.

Boston Bruins – Carolina Hurricanes 2–1 (0-0,0-0,2-1)

Boston: Casey Mittelstadt (4), Viktor Arvidsson (3).

Carolina: Aleksandr Nikisjin (2).

Source: Viktor Arvidsson @ Elite Prospects