En svensk petas i Stanley Cup-finalen – då kommer en annan tillbaka

Oilers lines and pairings at the morning skate pre Game 6 SCF at Fort Lauderdale, Fla.:

Jones (RNH)-McDavid-Perry

Kane-Draisaitl-Kapanen

Skinner-Henrique-Frederic

Podkolzin-Janmark-Brown



Ekholm-Bouchard

Nurse-Kulak

Walman-Klingberg



Skinner (looks like the starter's net)

Pickard