NHL-svensken utan klubb: ”Funnits intresse”

Victor Olofssons kontrakt med Vegas Golden Knights löpte ut den 1 juli.

En och en halv månad senare går den svenske skarpskytten går fortfarande utan klubb.

– Det har funnits intresse från lite olika lag, säger han till Örnsköldsviks Allehanda.

Victor Olofsson.

Foto: Lucas Peltier/Imagn Images/Bildbyrån

Med sina 15 mål på 56 matcher var Victor Olofsson den delat sjunde främste målskytten i Vegas Golden Knights den gångna NHL-säsongen. I början av juli valde emellertid NHL-klubben att släppa den svenske skarpskytten, vars kontrakt löpte ut.

En och en halv månad efter att free agent-marknaden slog upp sina portar är den 30-årige svensken alltjämt klubblös.

– Målet är att vara kvar där borta. Sen får vi se hur lång tid det tar och vad det blir. Jag får ha tålamod och hoppas att nåt löser sig snart, säger Olofsson till Örnsköldsviks Allehanda.

”Funnits intresse från olika lag”

Intressenter har emellertid hört sig för kring Olofssons tjänster.

– Det har funnits intresse från lite olika lag. Men det är mycket som ska falla på plats med ”businessen” där borta – men intresse finns det absolut, säger han.

Totalt noterades Olofsson för 29 poäng (15+14) på 56 grundseriematcher samt fyra poäng (2+2) på nio slutspelsmatcher för Vegas den gångna säsongen. 30-åringen anslöt till klubben som free agent förra sommaren efter att ha spenderat sina sex första NHL-säsonger i Buffalo Sabres.

– Jag hade en ganska bra start på säsongen, men blev skadad i match tre eller fyra och missade tjugo matcher. Sen kom jag tillbaka och hittade formen, säger Olofsson.

Under sin karriär har Olofsson producerat totalt 211 poäng (105+106) på 370 matcher i NHL.