Spräckte målnollan i nya NHL-laget: ”Fått många bra lägen”

Victor Olofsson, 30, har hittills stått för en bra NHL-säsong.

Men det dröjde tills i natt, den sjunde matchen med Calgary Flames, innan han slog till för sitt nya NHL-lag.

Victor Olofsson fick äntligen göra mål. Foto: Bildbyrån

För bara några veckor sedan trejdades Victor Olofsson från NHL:s serieledare Colorado Avalanche till Calgary Flames, detta efter att ha stått för 25 poäng varav elva mål under säsongen.

Den 30-årige forwarden fick dock vänta tills i natt innan målkontot i klassiska Scotiabank Saddledome, den sjunde matchen för klubben.

Fick näta – framför hemmapubliken

I segern mot de regerande mästarna Florida Panthers (4–1), stod Olofsson för 2–0 målet i matchen som avgjordes med två sena mål för Calgary i slutminuterna.

– Jag är verkligen exalterad över att vara här, och nu gäller det bara att försöka få i gång spelet så snabbt som möjligt. De har mottagit mig väldigt väl här, så jag trivs verkligen.

Målet såg han som en lättnad.

– Jag har fått många bra lägen men inte lyckats hitta rätt förrän i kväll, så det kändes verkligen skönt att få göra det, säger Olofsson till nhl.com.

Den finländske stjärnbacken Niko Mikkola gick av skadad med en förmodad knäskada och kommer att bli borta ett tag, enligt de initiala rapporterna. 29-åringen är en tidigare VM– och Stanley Cup-mästare.



