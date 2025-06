Veteranen förlänger – får kontrakt värt 173 miljoner kronor

Matt Duchene blir kvar i Dallas Stars. Veteranen kunde ha blivit unrestricted free agent den 1 juli. I stället har han nu tecknat ett fyraårsavtal med klubben värt över 173 miljoner svenska kronor.

Matt Duchene blir kvar i Dallas Stars. Foto: Isaiah J. Downing-Imagn Images

På torsdagen meddelade Dallas Stars general manager Jim Nill att laget har skrivit ett fyraårigt kontrakt med forwarden Matt Duchene. Avtalet har en genomsnittlig årslön på 4,5 miljoner dollar och löper till och med säsongen 2028/29. Totalt är det värt 18 miljoner dollar, drygt 173 miljoner svenska kronor.

Enligt PuckPedia har Duchene en fullständig no move-klausul under de två första åren av avtalet, medan han under de två sista åren har en modifierad no-trade-klausul. Villkoren innebär att Duchene måste lämna in en lista över fem lag han kan bli bortbytt till.

”Vi är väldigt glada över att ha Matt kvar i organisationen”, säger Nill i ett pressmeddelande.

”Som vår bästa poängplockare förra säsongen hjälpte han till att stärka vår forwardsbesättning samtidigt som han tillförde ovärderligt ledarskap både utanför isen och i samhället. Från första början har Matt passat perfekt in i laget, och vi ser fram emot att fortsätta jaga vårt gemensamma mål: att ta en mästerskapstitel till Dallas.”

Matt Duchene passerade 80 poäng för andra gången

Duchene kom till Dallas sommaren 2023, kort efter att Nashville Predators köpt ut honom från hans dåvarande kontrakt. Han skrev på ett ettårskontrakt värt 3 miljoner dollar och förlängde det med samma villkor inför den gångna säsongen. Vad Stars har sett sedan dess är en spelare som hittat tillbaka till formen – en spelare som visat potentialen att vara en stjärna men som aldrig riktigt hittade kontinuiteten under de turbulenta åren i Nashville och Ottawa Senators.

Men i Texas han hittat rätt. Efter att ha gjort 25 mål och 40 assist för totalt 65 poäng under säsongen 2023/24, följde han upp med en av karriärens bästa säsonger vid 34 års ålder. På 82 matcher den gångna säsongen noterades Duchene för 30 mål och totalt 82 poäng – näst bäst i laget efter nyförvärvet Mikko Rantanen.

Det var blott andra gången i Duchenes karriär som han nådde 80 poäng, och tredje gången han gjorde minst 30 mål under en säsong.

I Stanley Cup-slutspelet stod Duchene för ett mål och totalt sex poäng, när Stars tog sig till Western Conference-final – där man för andra året i rad föll mot Edmonton Oilers.

På 1 138 NHL-matcher har Matt Duchene, som gjorde en kort sejour i Frölunda under lockoutsäsongen 2012/13, svarat för 371 mål, 520 assist och totalt 891 poäng. Han har även stått för 37 poäng på 69 slutspelsmatcher.