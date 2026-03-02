TV: Vacker straff av Leo Carlsson

Seger för Anaheim Ducks med 3–2 efter straffar

Anaheim Ducks femte seger på de senaste sex matcherna

Anaheim Ducks Cutter Gauthier tvåmålsskytt

Anaheim Ducks vann till slut en jämn match mot Calgary i NHL. Avgörandet kom först i straffläggningen där hemmalaget var starkare och vann med 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0). Mason McTavish blev matchhjälte med sitt avgörande straffmål.

Det här innebär att Anaheim Ducks nu har fem segrar i följd i NHL och har åtta raka segrar på hemmaplan.

Cutter Gauthier med två mål för Anaheim Ducks

Calgary tog ledningen efter 9.41 genom Joel Farabee assisterad av Ryan Lomberg och John Beecher.

Efter 11.14 i andra perioden slog Cutter Gauthier till framspelad av Leo Carlsson och kvitterade för Anaheim Ducks. Calgarys Jegor Sjarangovitj gjorde 1–2 efter 16.10 på pass av Kevin Bahl och Morgan Frost.

10.41 in i tredje perioden satte Cutter Gauthier pucken på nytt framspelad av Jackson Lacombe och Beckett Sennecke och kvitterade.

Anaheim Ducks Mason McTavish satte den avgörande straffen för hemmalaget.

När lagen möttes senast vann Anaheim med 4–3 efter förlängningsspel .

I nästa match, onsdag 4 mars möter Anaheim Ducks Colorado hemma i Honda Center 04.00 medan Calgary spelar hemma mot Dallas 03.00.

Anaheim Ducks–Calgary 3–2 (0–1, 1–1, 1–0, 0–0, 1–0)

NHL, Honda Center

Första perioden: 0–1 (9.41) Joel Farabee (Ryan Lomberg, John Beecher).

Andra perioden: 1–1 (31.14) Cutter Gauthier (Leo Carlsson), 1–2 (36.10) Jegor Sjarangovitj (Kevin Bahl, Morgan Frost).

Tredje perioden: 2–2 (50.41) Cutter Gauthier (Jackson Lacombe, Beckett Sennecke).

Straffar: 3–2 (65.00) Mason McTavish.

Form senaste fem matcherna (segrar-1 poäng-förluster):

Anaheim Ducks: 5-0-0

Calgary: 2-1-2

Nästa match:

Anaheim Ducks: Colorado Avalanche, hemma, 4 mars 04.00

Calgary: Dallas Stars, hemma, 4 mars 03.00