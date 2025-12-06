Svensklaget är sämst i NHL: ”Det är tufft”

Mörkret är totalt i Vancouver Canucks.

I natt inkasserade man sin fjärde raka förlust via 1–4 mot Utah Mammoth – och är nu sämst i NHL.

– Det är tufft, säger Elias Pettersson.

Elias Pettersson och hans Vancouver Canucks ligger sist i NHL.

Foto: Bildbyrån & Vancouver Canucks/X (Skärmdump)

Vancouver Canucks förlorade sin fjärde raka match i natt när man föll med 1–4 på hemmaplan mot Utah Mammoth.

Förlusten var samtidigt Canucks tionde på de tolv senaste matcherna och svensklaget, som har sex svenskar i form av Elias Pettersson, Linus Karlsson, Jonathan Lekkerimäki, Marcus Pettersson, Tom Willander och Elias Pettersson (den yngre) i laget, placerar sig nu på jumboplatsen i NHL:s totala tabell med 23 poäng på 28 matcher.

– Vi tror på att vi kan vinna varje match. Det har så klart inte sett bra ut med tanke på vårt facit, men vi ger det en chans varje match. Det studsar inte vår väg, säger laget svenske stjärna Elias Pettersson till mediakåren efter matchen.

Vann skotten stort

Canucks vann skotten i överlägsen stil (32–18) i nattens match mot Utah, men lyckades bara överlista Karel Vejmelka vid ett tillfälle. Utah-målvakten utsågs till matchens första stjärna i en match där svenske lagkamraten Kevin Stenlund stod för ett mål och en assist för Mammoth.

– Det är tufft. Vi skapade mycket och tillräckligt för att vinna, säger Pettersson.

Ett powerplay-mål på 18 försök

Hemmalagets powerplay var fruktlöst på de två möjligheter man fick och sett till de fem senaste matcherna har laget bara gjort ett mål i spelformen på 18 försök. De fem matcherna före det var laget effektiva i powerplay och gjorde mål på sju av 21 försök. Vad som ligger bakom svackan i powerplay har Pettersson inget svar på.

– Jag vet inte… Jag vet inte om vi försöker hitta det perfekta spelet eller om vi inte vinner tillbaka puckarna efter våra avslut. Vi som femma måste komma ihop och vara bättre.

Vancouver Canucks – Utah Mammoth 1–4

Vancouver: Arshdeep Bains (1).

Utah: Michail Sergatjov (4), Nick Schmaltz (11), Kevin Stenlund (2), John Marino (2).