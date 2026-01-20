Vancouver Canucks förfall fortsätter i NHL. Inatt, efter elfte (!) raka förlusten pekar tränaren Adam Foote ut sina veteraner och ledare.

– Det är något vi måste få bort ur vår kultur, säger han efter 3–4-resultatet mot New York Islanders.

Adam Foote och Elias Pettersson, Vancouver. Foto: Bildbyrån och NHL (skärmdump).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.

Samtidigt som utförsäljning pågår radas förlusterna upp i Vancouver. 3–4 mot New York Islanders inatt innebär elva raka i NHL.

När huvudtränaren Adam Foote sedan mötte media på preskonferensen satte han ner foten. Detta när en journalist tog upp de ledande spelarna, specifikt Evander Kane och Marcus Pettersson.

– Det finns mycket som är positivt, och de har gjort ett jättebra jobb med att leda. Men när vi går in i den andra perioden är det våra veteraner som är de första som känner sig slagna. Det har pågått här i några år nu. Du vet, vi tappar vårt spel, vi blir frustrerade och vi överkomplicerar saker, och du vet, smäller igen båsdörren och sådana grejer. Det är något vi måste få bort ur vår kultur – vår kultur ska inte vara så längre – för det tar oss ur vårt spel, och vår spelplan under lite för lång tid. Det ger andra lag chansen att få lite energi och komma tillbaka in i matchen. Det är något vi måste sluta med, säger Foote.

”Jag har sett det här för länge för att inte säga det”

Quinn Hughes inledde 2025/26 som kapten för Canucks, för tredje året, men lämnade för Minnesota Wild i den där stora trejden i december. Assisterande kaptenerna som är kvar är Elias Pettersson, Tyler Myers och Brock Boeser.

– I kväll var det positiva att det bara varade i ungefär sju minuter. Vi justerade, kom ut med en riktigt bra tredje period, klarade ett boxplay, fortsätter Foote på samma tema.

– Sen den där utvisningen – jag fattar det. Det kan hända. Men jag har sett det här för länge för att inte säga att vi måste sluta förstöra för oss själva genom att bli frustrerade. Vi måste hålla oss till planen. Planen fungerar. Och det är våra veteraner, de måste hålla ut.

Linus Karlsson, Nils Höglander och Elias Pettersson (backen) noterades för varsin assist mot Islanders. Alla i första perioden. Därifrån tappade Canucks dock 2–1 till 2–3, innan DeAngelo säkrade segern för motståndet i tredje.

Source: NHL League Page @ Elite Prospects