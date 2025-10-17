Valerij Nitjusjkin i form när Colorado vann mot Columbus

Colorado segrade – 4–1 mot Columbus

Colorados fjärde seger på de senaste fem matcherna

Colorados Valerij Nitjusjkin tvåmålsskytt

Bortalaget Colorado vann mot Columbus i NHL. 1–4 (0–0, 1–3, 0–1) slutade fredagens match.

Segern var Colorados fjärde på de senaste fem matcherna.

Brock Nelson bakom Colorados avgörande

Den första perioden slutade 0–0. Columbus gjorde 1–0 genom Ivan Provorov efter 1.42 i andra perioden.

Colorado gjorde dock tre raka mål och gick från underläge 1–0 till ledning med 1–3. Laget punkterade matchen med ett 1–4-mål med 1.59 kvar att spela återigen genom Valerij Nitjusjkin framspelad av Gabriel Landeskog och Cale Makar.

Columbus har nu två poäng efter fyra spelade matcher medan Colorado har nio poäng efter fem matcher.

Lagen ställs mot varandra på nytt den 10 januari i Ball Arena.

I nästa match, söndag 19 oktober möter Columbus Tampa Bay hemma i Nationwide Arena 01.00 medan Colorado spelar hemma mot Boston 03.00.

Columbus–Colorado 1–4 (0–0, 1–3, 0–1)

NHL, Nationwide Arena

Andra perioden: 1–0 (21.42) Ivan Provorov (Kirill Martjenko), 1–1 (30.39) Cale Makar (Martin Necas, Artturi Lehkonen), 1–2 (31.48) Brock Nelson (Brent Burns, Josh Manson), 1–3 (39.59) Valerij Nitjusjkin (Sam Malinski, Victor Olofsson).

Tredje perioden: 1–4 (58.01) Valerij Nitjusjkin (Gabriel Landeskog, Cale Makar).

Nästa match:

Columbus: Tampa Bay Lightning, hemma, 19 oktober

Colorado: Boston Bruins, hemma, 19 oktober