Elias Pettersson nämns återigen i trejdrykten. Här listar Måns Karlsson sex potentiella landningsplatser i NHL för den svenske storstjärnan – och spekulerar i vad som kan gå åt motsatt håll.

Var intresserade för ett år sedan – går Stanley Cup-utmanaren all-in nu?

Från en svenskklubb till en annan?

Kan återförena hela Djurgårdskedjan.

Osexigast i ligan – behöver en storstjärna.

Kan svenske JVM-hjälten gå i motsatt riktning?

Då kan uppstickarlaget gå från dark horse till legitim utmanare.

För bara ett par år sedan var det knappast någon som såg att Vancouver Canucks skulle vara där man är idag. Men på senare år har man trejdat iväg storstjärnor som Quinn Hughes, Bo Horvat och J.T Miller. Av den stomme som skulle bära Canucks i många år är egentligen bara Thatcher Demko och Elias Pettersson kvar. Och frågan är hur länge den sistnämnde kommer vara en Vancouver Canucks-spelare.

Pettersson nämns nu återigen i trejdrykten. Vi var många som nog trodde att de skulle dö ut i samband med att hans fullständiga no movement-klausul tickade in första juli. Den klausulen innebär att Pettersson själv måste godkänna en övergång, en nedskickning till AHL (inte för att det är aktuellt, men ni fattar) med mera. Det, i kombination med att han sitter på ett av NHL:s allra tyngsta kontrakt, gör att en trejd inte kommer vara helt enkel att få ihop för Patrik Allvin och Jim Rutherford på Vancouvers kansli. Klausulen och kontraktet gör att Pettersson inte bara har ett positivt värde, i alla fall inte så länge han är en bit bakom de bästa i världen. Det finns helt enkelt väldigt många faktorer att väga in, både för Canucks och för klubben som eventuellt ska värva honom.

Det krävs alltså ett löneutrymme, det krävs att Elias Pettersson vill till klubben i fråga – och det krävs såklart en hel del intressanta saker av värde som ska gå i motsatt riktning. Om vi tar Quinn Hughes-trejden som skedde för några veckor sedan var det just det som gjorde att den affären kunde bli av. Minnesotas GM Bill Guerin hörde kort och gott av sig med ett paket med ett enormt värde, och det sägs att Canucks accepterade det utan att ens förhandla. Så mycket värde fanns det i Wilds paket.

Elias Pettersson är såklart inte värd lika mycket tillgångar som Hughes, med tanke på att han inte är den offensiva faktorn han en gång var, men det kommer ändå krävas en hel del för att byta till sig honom.

Här listar jag sex klubbar som har lönetaksutrymmet och kanske också tillgångarna för att trejda till sig svensken.