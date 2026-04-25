Vegas illa ute – förlorar igen

Utah Mammoth vann med 4–2 mot Vegas

Utah Mammoth har tagit kommandot mot Vegas i konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, efter vinst hemma med 4–2 (2–0, 2–1, 0–1). Därmed leder Utah Mammoth matchserien med 2-1.

Mackenzie Weegar gav Utah Mammoth ledningen efter 12.59 efter förarbete från Liam O’Brien och Kailer Yamamoto. Laget gjorde 2–0 efter 17.45 när Dylan Guenther hittade rätt assisterad av Logan Cooley och Clayton Keller.

Utah Mammoth gjorde två mål i andra perioden och gick från 2–0 till 4–0, båda målen av Lawson Crouse. De fem minuterna blev direkt matchavgörande.

Vegas reducerade dock till 4–1 genom Jack Eichel efter 13.20 av perioden.

Vegas reducerade igen efter 16.52 i tredje perioden genom Nic Dowd framspelad av Reilly Smith och Cole Smith. Det fastställde slutresultatet till 4–2.

Nästa match spelas på måndag 04.00 i Delta Center.

Utah Mammoth–Vegas 4–2 (2–0, 2–1, 0–1)

Konferenskvartsfinalen i Stanley Cup, Delta Center

Första perioden: 1–0 (12.59) Mackenzie Weegar (Liam O’Brien, Kailer Yamamoto), 2–0 (17.45) Dylan Guenther (Logan Cooley, Clayton Keller).

Andra perioden: 3–0 (24.06) Lawson Crouse (Nick Schmaltz, Mackenzie Weegar), 4–0 (29.48) Lawson Crouse (Clayton Keller), 4–1 (33.20) Jack Eichel (Ivan Barbasjev, Mark Stone).

Tredje perioden: 4–2 (56.52) Nic Dowd (Reilly Smith, Cole Smith).

Utvisningar, Utah Mammoth: 5×2 min. Vegas: 2×2 min.

27 april, 04.00, Utah Mammoth–Vegas, i Delta Center