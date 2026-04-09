Uppkallad till NHL – tidigare SM-guldhjälten kan göra debut

Ludvig Jansson, 22, kan få göra sin NHL-debut.

I natt står det klart att Florida Panthers kallar upp backen från AHL.

Luleå vann guld i våras med Ludvig Jansson i laget. Foto: Simon Eliasson / BILDBYRÅN

Den stockholmsfödde backen Ludvig Jansson var med och spelade hem ett brons i JVM 2022. Året efter blev han uttagen i All Star-laget i samma turnering. Samtidigt tog han steget från Hockeyallsvenskan och Södertälje till Luleå i SHL.

Men efter två sässonger i Luleå och SM-guld i våras var det till slut dags att testa vingarna i Nordamerika. Efter att ha spenderat nästan en hel säsong i AHL med Charlotte Checkers är det nu dags för Jansson att förbereda sig för att göra sin NHL-debut.

Det återstår bara fyra omgångar på NHL-säsongen. De regerande Stanley Cup-mästarna, som vunnit två år i rad, kommer inte få konkurrera om titeln i år. De har 14 poäng upp till slutspel med bara fyra matcher kvar att spela.