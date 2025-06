Uppgifter: Halvsvensken kan köpas ut

Mattias Samuelssons kontrakt löper hela vägen till 2030. Nu kan svensk-amerikanen köpas ut från avtalet med Buffalo Sabres.

Mattias Samuelsson. Foto: Bildbyrån.

Mattias Samuelsson hann skriva ett sjuårskontrakt värt 340 miljoner kronor innan han gjorde sitt första mål i NHL. Nu, inte ens tre år senare och bara två säsonger in på jättekontraktet, uppges Buffalo Sabres ha fått nog.

Daily FaceOffs insider Frank Seravalli har nämligen i programmet ”Daily FaceOff live” kommit med uppgifterna att Sabres kan trejda – eller rent av köpa ut – Samuelsson under sommaren. Halvsvensken, som är son till legendaren Kjell Samuelsson men som representerar USA på landslagsnivå, sitter på en lönetaksträff på drygt 4,2 miljoner dollar hela vägen till 2030.

Om Samuelsson köps ut under sommaren kommer han bara kosta Buffalo drygt 700 000 dollar per säsong fram till 2035, istället för drygt 4,2 miljoner dollar per säsong till kontraktslutet 2030.

Petades vid flera tillfällen

Vid tidpunkten då hans långtidskontrakt skrevs spelade han ofta i samma backpar som Rasmus Dahlin och sågs som en gjuten nyckelpjäs i laget för lång tid framöver. Sedan dess har dock skador gjort att han inte lyckats hålla uppe samma nivå. Den gångna säsongen blev han dessutom petad av coachen Lindy Ruff vid flera tillfällen. Han gjorde då 4+10 på 62 matcher.

Den 25-årige svenskamerikanen har totaltgjort 7+36 på 212 NHL-matcher för Buffalo. Klubben tingade honom som 32:a spelare totalt, i draften 2018.